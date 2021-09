Untermaxfeld stolpert, Rennertshofen überrascht

Plus Die TSG muss sich daheim dem TSV Firnhaberau mit 1:2 geschlagen geben. Tabellenschlusslicht TSV Burgheim geht beim SC Mühlried mit 0:5 unter. Wesentlich besser läuft es für den FCR, der beim BC Aichach mit 2:1 gewinnt.

Neuburg Der FC Rennertshofen hat in der Kreisliga Ost den nächsten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Tommy Mutzbauer gewann mit 2:1 beim BC Aichach. Niederlagen einstecken mussten hingegen die TSG Untermaxfeld und der TSV Burgheim. Bereits am Freitagabend besiegte die DJK Langenmosen den BC Aresing mit 2:1 (wir berichteten).