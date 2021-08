Landesligist Südwest

0:1 in Nördlingen: Der FC Ehekirchen ärgert den Favoriten

Plus Der stark ersatzgeschwächte FC Ehekirchen liefert bei der 0:1-Niederlage in Nördlingen eine starke kämpferische Leistung ab. Die Partie im Gerd-Müller-Stadion beginnt mit einem echten Schockmoment.

Von Dirk Sing

Irgendwie wussten die Verantwortlichen und Akteure des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen nach dem Schlusspfiff am Samstagabend im Gerd-Müller-Stadion nicht so recht, wie sie denn nun die 0:1-Niederlage gegen den Bayernliga-Absteiger TSV Nördlingen so recht einordnen sollten. Einerseits hatten sie mit ihrer Rumpftruppe (mit Manuel Rott und Peter Füger saßen lediglich zwei Auswechselspieler auf der Ersatzbank) gegen den großen Favoriten eine starke kämpferische Vorstellung sowie erstklassige defensive Leistung abgeliefert. Andererseits standen sie nach 90 Minuten – und das ist nun mal im Fußball das Entscheidende – mit leeren Händen da.

