Und wieder jubelt der Gegner Lokalsport

FC Staudheim verliert auch beim SV Grasheim mit 1:3 und bleibt damit Tabellenletzter. Während der TSV Burgheim und SV Echsheim ihre Aufgaben souverän lösen, stolpert der SV Klingsmoos erneut.

Der SV Klingsmoos steckt in der Kreisklasse Neuburg in der Krise. Auch im Heimspiel gegen den FC Rennertshofen kassierten die Mösler eine 1:4-Niederlage. Deutlich besser machten es Spitzenreiter TSV Burgheim (6:0 gegen Steingriff) und Verfolger SV Echsheim (4:1 gegen BSV Neuburg).

Grasheim – Staudheim 3:1

Eine durchschnittliche Leistung genügte den Möslern, um gegen schwache Gäste die Punkte einzufahren. Die Gastgeber gingen frühzeitig durch Treffer von Florian Tarnick (4.) und Marvin Kohou (9.) in Führung. Durch einen Treffer von Martin Aschenmeier verkürzten die Staudheimer in der 22. Minute auf 1:2. Die Partie stand in der zweiten Hälfte auf schwachem Niveau und plätscherte ohne große Höhepunkte dahin. Der Gästespieler Dominik Sager erhielt in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte. Postwendend nutzten dies die Grasheimer und stellten durch Jonas Jung das 3:1-Endergebnis her. (wir)

Burgheim – Steingriff 6:0

Burgheim ging mit dem ersten Angriff in Führung. Lukas Biber war außen durch, legte gekonnt zurück und Philipp Stadler netzte flach ein. Nachdem die Gäste mit einem Konter kurz gefährlich vor dem Tor von Matthias Karmann auftauchten, übernahm Burgheim das Zepter vollends. Lediglich die mangelnde Chancenverwertung sorgte dafür, dass es vorerst beim 1:0 blieb. Erst vergab Phillip Stadler aus elf Metern, den Nachschuss verzog Johannes Löffler. Im Anschluss vergab Matthias Heckel nach feiner Einzelleistung knapp. Nach einem langen Ball von Chris Hauber überlupfte schließlich Löffler den herauseilenden Torhüter. In der 30. Minute setzte Heckel einen Freistoß an die Latte. Aus einem schlechten Einwurf der Gäste fiel dann das vorentscheidende 3:0. Über Löffler und Stadler kam der Ball zu Lukas Biber. Dieser behielt allein vor dem Tor die Nerven und erhöhte eiskalt. Obwohl der TSV nun merklich zurückschaltete, ergaben sich weiter Chancen gegen die nun harmlosen Gäste. Heckel mit einem Schuss in Kreuzeck und Stadler nach einem Zuspiel von David Wolf erhöhten auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Löffler, der nach einem Luftloch des Gästekeepers nur noch ins leere Tor einschieben musste. (tsv)

Klingsmoos – Rennertshofen 1:4

Auch im dritten Spiel nach der Winterpause gab es für den SV Klingsmoos keine Punkte. Nach einer insgesamt schwachen Leistung unterlagen die Weinroten dem FC Rennertshofen. Der Auftakt verlief noch halbwegs vielversprechend und der SVK konnte sich leichte Feldvorteile erspielen. Doch mehr als zwei Kopfballmöglichkeiten durch Semir Elezi (7./12.) sprangen nicht heraus. Besser machten es die Gäste, die einen Abwehrfehler ausnutzten und durch den starken Tobias Kruber zum 1:0 kamen (21.). Dies gab dem FCR sichtlich Auftrieb. Immer wieder brachte man die unsichere SVK-Abwehr in Verlegenheit. Folgerichtig fiel wenig später der nächste Treffer, als Kruber diesmal als Vorbereiter glänzte und der mitgelaufene Sebastian Schelchshorn nur noch einzuschieben brauchte (35.).

Nach dem Seitenwechsel kam der SVK mit drei neuen Akteuren aufs Feld und schien zunächst auch besser ins Spiel zu kommen. Ein weiterer schneller Konter der Elf von Tommy Mutzbauer brachte aber wenig später das 0:3 und damit die Vorentscheidung. Sascha Fröhlich wurde halblinks freigespielt und traf flach neben den linken Pfosten (55.). Nachdem Semir Elezi in der 66. Minute per Nachschuss auf 1:3 verkürzte, kam noch einmal etwas Hoffnung bei den Heimischen auf. Fast im Gegenzug stellte der sträflich freistehende Tobias Kruber per Kopfball nach einem Freistoß auf 1:4 und entschied die Partie damit endgültig (67.). Der SVK hatte in der Schlussphase zwar noch die eine oder andere Möglichkeit, kam aber nicht mehr heran. Markus Heilgemeir scheiterte an Keeper Fieger (75.) und auch Tobias Kramer brachte aus wenigen Metern das Leder nicht unter (84.). (svk)

Langenmosen II – Illdorf 1:1

Die Langenmosen II verpasste es, mit einem Sieg den Abstand auf Illdorf zu vergrößern. Allerdings sind die Grammer-Schützlinge 2018 weiter ungeschlagen und jetzt schon Elfter. Joker Matthias Thurnhofer sorgte spät für die DJK-Führung (89.). Quasi mit dem Schlusspfiff gelang Illdorf durch Ulrich Birkmeir noch das glückliche 1:1. (djk)

Rohrenfels – Ried 1:4

Zu Beginn dominierten die Hausherren. Doch Helder Fernandes scheiterte am Rieder Torwart Dominik Jozinovic. Danach drehte sich das Blatt und die Rieder hatten auf einmal das Heft in der Hand. In der zwölften Minute kam Bastian Blabl vor das Gehäuse der Heimmannschaft. Sein Schuss wurde aber vom Keeper Manuel Berger pariert. Eine Minute später bekamen die Gäste einen umstrittenen Strafstoß zugesprochen, der von Alberto Rodriguez Fernandez verwandelt wurde. In der 34. Minute kam der Ball nach einen Tempogegenstoß der Rieder zu Moritz Bartoschek, der mit einem gezielten Schuss auf 2:0 erhöhte. In der 45. Minute verkürzte Helder Fernandes auf 1:2. Die zweite Hälfte verlief über weite Strecken ohne nennenswerte Aktionen, bis in der 56. Minute Bastian Blabl auf 3:1 erhöhte. In der 60. Minute traf dann nochmals Blabl zum 4:1. (scr)

Echsheim – BSV Neuburg 4:1

Bereits nach vier Minuten brachte Torjäger Denis Buja die Heimmannschaft in Führung. Die Gäste schlugen postwendend zurück. In der elften Minuten überwand Andreas Plosconka Torwart Peter Bauer. Noch vor dem Halbzeitpfiff konnten die Echsheimer Anhänger den 2:1-Führungstreffer bejubeln. Nach Zuspiel von Kapitän Simon Landes erzielte Buja seinen zweiten Treffer. In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte des BSV nach und die Heimelf konnte sich mehrere hochkarätige Chancen erarbeiten. Die Vorentscheidung folgte in Minute 76: Landes nutzte einen Stellungsfehler der Neuburger Mauer und brachte seinen Freistoß zielstrebig im gegnerischen Gehäuse unter. Mit einem sehenswerten Treffer erhöhte Michael Buchhart acht Minuten vor dem Ende auf 4:1. (sve)

Straß – Joshofen/Bergheim 0:3

In der ersten Halbzeit war der SV Straß die bessere Mannschaft und kam so auch zu den besseren Chancen. Jedoch verpassten es die Heimischen, in Führung zu gehen. Andreas Hutter, Jonas Nagl und Denis Sabanagic vergaben die größten Möglichkeiten. Nach Wiederbeginn drehten dann die Gäste auf und schnürten die Strasser am eigenen 16-Meter-Raum ein. In der 51. Minute hatte dann Johann Guppenberger die erste Chance für die Gäste. Auch Markus Fetsch setzte einen Schuss aus 25 Metern am Pfosten vorbei. Gabriel Chis hatte die erste Chance für die Grünhemden im zweiten Durchgang. Doch Gästekeeper Daniel Splettstößer parierte gekonnt. In der 69. Minute setzte sich Tobias Bauer stark im Strafraum durch und schoss zur Führung für die Spielvereinigung ein. Die Heimischen hatte daraufhin die Möglichkeit zum Ausgleich. Aber wieder behielt der Torwart der Joshofener gegen Andreas Hutter die Oberhand. Fast im Gegenzug entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter nach einem Foul im Strafraum. Guppenberger verwandelte diesen überlegt (84.). Den Schlusspunkt setzte dann David Obermaier mit seinem Tor zum 0:3 (89.). (db)

