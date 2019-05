20:00 Uhr

„Werden die Bälle nicht hinten rausbolzen“

Landesliga-Aufsteiger FC Ehekirchen hat mit Gerhard Hildmann einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Im NR-Interview verrät der 53-Jährige, was ihn an dieser Aufgabe reizt und welche Fußball-Philosophie er vertritt

Von Dirk Sing

Der FC Ehekirchen ist bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Gerhard Hildmann (53) wird beim Landesliga-Aufsteiger künftig die Kommandos geben und damit seinen Vorgänger Michael Panknin ablösen, der als Co-Trainer zum VfB Eichstätt wechselt. Allerdings wird Panknin dem FCE als Spieler – sofern es die zeit zulässt – erhalten bleiben. Wir haben mit dem neuen Ehekirchener Coach, der in der Vergangenheit unter anderem auch beim TSV Gersthofen und TSV Neusäß tätig war und nun von Simon Schröttle als Assistent unterstützt wird, gesprochen.

Herr Hildmann, zu welchem Ereignis darf man Ihnen mehr gratulieren: Zum Vatertag oder neuen Job beim FC Ehekirchen?

Hildmann: (lacht) Ich glaube eher Letzteres. Meine beiden Söhne haben mir zwar auch schon zum Vatertag gratuliert, was natürlich sehr schön war. Aber nachdem ich im Senioren-Trainerbereich ein Jahr Pause gemacht habe, freue ich mich sehr, dass ich nun die Möglichkeit bekommen habe, in einer solch guten Liga beziehungsweise einem tollen Verein wie dem FC Ehekirchen zu arbeiten.

Können Sie uns verraten, wie es letztlich zur Zusammenarbeit mit dem FC Ehekirchen gekommen ist?

Hildmann: Das war wirklich sehr unkompliziert. Nachdem ich am Dienstag vor einer Woche einen Anruf von Simon Schmaus bekommen habe, haben wir uns gleich einige Tage später zum persönlichen Gespräch getroffen. Ich habe mir dann eine gewisse Bedenkzeit erbeten, da ich mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen und mit meiner Frau besprechen wollte. Am Wochenende erfolgte dann schließlich meine Zusage beziehungsweise am Mittwoch haben wir es endgültig fix gemacht.

Wie haben Sie denn den FC Ehekirchen in den vergangenen Jahren wahrgenommen beziehungsweise hatten Sie ihn überhaupt auf dem Radar?

Hildmann: Nachdem ich bislang in dieser Region noch nicht tätig war, bin ich mit dem FC Ehekirchen erstmals während meiner Zeit beim TSV Neusäß konfrontiert worden. Das war damals eine sehr wichtige Partie im Aufstiegsrennen der Bezirksliga, die ich mit meinem Team verloren habe. Das letzte Aufeinandertreffen war dann in der Rückrunde der Saison 2017/2018, als ich beim TSV Gersthofen eingestiegen bin. Das war ein Riesenspiel, das wir mit 4:3 gewinnen konnten. Als Zuschauer habe ich den FCE auch in seinem Landesliga-Jahr wahrgenommen, da meine beiden Söhne zu diesem Zeitpunkt schon in Aindling gespielt haben. Bekannt war mir dabei vor allem der damalige Ehekirchener Trainer David Bulik, der einst unter mir als Spieler aktiv war.

Was macht für Sie den speziellen Reiz aus, einen Landesliga-Aufsteiger wie den FC Ehekirchen zu trainieren?

Hildmann: Nun, einen Landesliga-Verein als Trainer zu bekommen, ist nicht einfach. Nachdem ich diese Liga ja speziell durch meine Söhne kenne, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass es eine super Spielklasse ist. Gerade als Aufsteiger macht es ungemein Spaß, sich mit diesen Gegnern zu messen. Auch der enge Platz in Ehekirchen ist sicherlich etwas ganz Spezielles. Von dem her bin ich immer offen für solche Herausforderungen.

Sie hatten in der Saison 2018/2019 kein Traineramt inne. War das ein bewusster Entschluss oder schlichtweg keine Aufgabe dabei, die Sie richtig gereizt hat?

Hildmann: Ich bin ja quasi „nebenher“ auch noch DFB-Stützpunkttrainer. Daher war es eigentlich schon eine bewusste Entscheidung, eine einjährige Pause einzulegen. Auf der anderen Seite war aber auch nichts dabei, was mich jetzt wirklich gereizt hätte. Mit 53 Jahren bin ich aus dem Alter raus, dass ich jetzt nur des Geldes wegen jeden Job übernehme. Dementsprechend war auch der finanzielle Aspekt der letzte, über den ich mit dem FC Ehekirchen gesprochen habe. Es war mir klar, dass ich nur dann eine Tätigkeit übernehme, wenn es sportlich und menschlich passt. Und genau das war eben nun beim FCE der Fall.

Wie würden Sie denn Ihre Fußball-Philosophie beschreiben beziehungsweise welche Art von Fußball wollen Sie Ihren Teams vermitteln?

Hildmann: Wer mich kennt, der weiß, dass bei mir Fußball gespielt wird. Ich bin kein Freund von „Kick & Rush“ oder langen Bällen. Ich möchte nach vorne spielen, ein gepflegtes und sauberes Aufbau- beziehungsweise Flachpass-Spiel mit vielen Stationen haben. Dazu gehört Ballbesitz, aber sicherlich auch mal Gegenpressing. Dementsprechend werden wir auch als Aufsteiger die Bälle nicht hinten rausbolzen.

Lassen Sie uns abschließend noch auf eine andere Tätigkeit zurückblicken: Von 2003 bis 2010 haben Sie gemeinsam mit Heiner Schuhmann als Scout für Borussia Dortmund gearbeitet. Wie sah Ihr Aufgabenbereich aus?

Hildmann: Nun, wir haben jede Woche in ganz Europa für die Profis Spiele und Spieler gesichtet. Auch wenn das Ganze natürlich immens zeitaufwendig ist, hat es mir gerade mit Heiner sehr viel Spaß gemacht. Man begibt beispielsweise am Freitag nach Frankreich, um dann auf dem Rückweg noch schnell in der Schweiz vorbeizufahren und eine Partie anzuschauen. Am Sonntagabend kommt man dann nach Hause und muss am Montagfrüh wieder ganz normal in die Arbeit. Irgendwann ist mir das dann aber doch zu viel geworden.

