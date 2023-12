2:0 in Düsseldorf: Wenn eine Denkpause beim ERC Ingolstadt Wirkung zeigt

Neben dem überragenden Goalie Michael Garteig gibt es beim 2:0-Erfolg des ERC Ingolstadt in Düsseldorf einen weiteren Matchwinner: Mirko Höfflin. Zuletzt hatte der Angreifer sogar auf die Tribüne gemusst.

Der ERC Ingolstadt kommt dem sechsten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey-Liga wieder näher. Am Donnerstagabend feierte die Truppe von Headcoach Mark French dank eines überragenden Torhüters Michael Garteig, der am Ende seinen dritten Shutout verbuchen konnte, einen 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)-Erfolg. Weiter geht es bereits am Samstag (19 Uhr) in der ausverkauften Saturn-Arena gegen die Straubing Tigers.

„Uns erwartet in Düsseldorf ein hartes Stück Arbeit. Die DEG verfügt in ihrem Spiel eine sehr gute Struktur. Da musst du dir als Gegner jeden Treffer verdienen“, meinte Ingolstadts Verteidiger Mat Bodie vor diesem Aufeinandertreffen. Ein wichtiges Augenmerk legte der Routinier dabei freilich auch auf die Paradereihe der Rheinländer mit Brendan O’Donnell, Phil Varone und Kenny Agostino. „Diese Formation ist brandgefährlich. Wenn es uns gelingt, sie zu neutralisieren, steigen unsere Chancen auf einen Erfolg“, so Bodie weiter.

Die Panther machten in der Tat gegen das gegnerische Top-Trio einen sehr guten Job. Gefährlich vor dem Kasten von Michael Garteig wurde es zunächst vor allem dann, wenn der ehemalige Berliner Kevin Clark seine Hände im Spiel hatte. Doch entweder scheiterte der technisch versierte Angreifer am bärenstarken Garteig oder wie in der 31. Minute in Überzahl am Pfosten.

Mirko Höfflin bringt den ERC Ingolstadt in Führung

Dass eine Denkpause durchaus eine heilende Wirkung haben kann, zeigte sich im PSD Bank Dome am Beispiel Mirko Höfflins. Saß der 31-Jährige zuletzt bei der 1:4-Niederlage in Wolfsburg erstmals in dieser Saison als überzähliger Akteur auf der Tribüne, durfte er nun in Düsseldorf wieder ran – und das überaus erfolgreich. Nach Zuspiel von Andrew Rowe und Mat Bodie traf Höfflin in der 17. Minute zur Ingolstädter Führung.

Hatte diese Partie bereits im ersten Durchgang ein ordentliches Tempo, erhöhte sich dieses in den zweiten 20 Minuten nochmals deutlich. Vor allem die Hausherren drängten nun immer wieder in Richtung Garteig – was unter anderem auch daran lag, dass die French-Truppe phasenweise einen Rick zu passiv agierte. Was allerdings auf den Kasten des ERCI-Schlussmanns kam, wurde von diesem – mit Ausnahme von Clarks Pfostenschuss – stark pariert. Und dennoch hätten die Gäste kurz vor der zweiten Drittelsirene ihren knappen Vorsprung sogar erhöht. In Unterzahl (Travis St. Denis saß in der Kühlbox) steuerte Daniel Pietta plötzlich allein auf Henrik Haukeland zu, scheiterte aber am DEG-Goalie (40.).

„Ich denke, wir machen insgesamt ein gutes Spiel. Vor allem das erste Drittel war sehr gut. Daher können wir bisher zufrieden sein“, resümierte Torschütze Mirko Höfflin in der zweiten Pause am Mikrofon von MagentaSport.

Ingolstädter Akteure blocken jede Menge Schüsse

Düsseldorf setzte im Schlussdurchgang alles auf eine Karte. Doch die Panther-Akteure blockten jede Menge Schüsse, kämpften verbissen um den „Dreier“ und und hatten weiterhin einen überragenden Garteig zwischen den Pfosten. Als DEG-Cheftrainer Thomas Dolak am Ende auch noch Haukeland zugunsten eines sechsten Feldspielers opferte, machte schließlich Andrew Rowe 31 Sekunden vor Schluss mit dem 2:0 alles klar (60.).

ERC Ingolstadt: Garteig – Bodie, Hüttl; Wagner, Edwards; Zitterbart, Maginot; Jobke – Dunham, Virta, Henriquez; Bertrand, Stachowiak, Simpson; Krauß, Rowe, Höfflin; St. Denis, Pietta, Nijenhuis. – Tore: 0:1 Höfflin (17.), 0:2 Rowe (60./EN). – Zuschauer: 5879.