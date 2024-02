ERC Ingolstadt

vor 10 Min.

Ingolstadts Mirko Höfflin: „Ich will meine Rolle so gut wie möglich machen“

Plus Ingolstadts Angreifer Mirko Höfflin durchlebt – ebenso wie sein Team – keine einfache Saison. Vor dem Derby am Freitag in München spricht der 31-Jährige über seine „neue“ Aufgabe. Zudem äußert er sich über eine (mögliche) Rückkehr nach Schwenningen.

Von Dirk Sing

Mirko Höfflin, sind Sie ein Mensch, bei dem das Glas in der Regel halb voll oder doch eher halb leer ist?

Höfflin: Eigentlich ist bei mir das Glas immer halb oll, da ich schon ein Optimist bin. Grundsätzlich hängt es aber von der jeweiligen Situation ab. Wenn ich daraus trinke, ist es halb leer. Wenn ich es wieder auffülle, dann ist es hingegen halb voll (lacht).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

