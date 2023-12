Zwischen Weihnachtsbaum und Stadion: So feiern die Spieler des ERC Ingolstadt

Plus Die Profis des ERC Ingolstadt werden in den Weihnachtsferien zu „Vielspielern“. Zwischendurch bleibt ihnen aber dennoch Zeit, um zumindest den Heiligen Abend im Kreise ihrer Liebsten zu verbringen. Samstag gegen Straubing.

Weihnachten ist zum einen das Fest der Familie. Zum anderen aber auch die (beste) Zeit für Eishockey-Spiele. Traditionsgemäß sind die Teams der Deutschen Eishockey-Liga zwischen den Festtagen und dem 6. Januar ( Heilige Drei Könige) nahezu im Dauereinsatz, da gerade während diesen knapp zwei Wochen die jeweiligen Hallen bestens gefüllt sind.

Diesbezüglich bildet auch der ERC Ingolstadt keine Ausnahme. Wenn das Team von Headcoach Mark French am Samstag (19 Uhr) die Straubing Tigers zum bayerischen Derby erwartet, wird die Saturn-Arena ausverkauft sein. Trotz des sportlichen Stresses lassen es sich die ERCI-Profi jedoch nicht nehmen, zu Weihnachten einige ruhige und gesellige Stunden im Kreise ihrer Liebsten zu verbringen. Wir haben uns diesbezüglich im Panther-Lager umgehört: