21:30 Uhr

Donaumoos-Wanderpokal: Der SV Wagenhofen schafft die Sensation

Plus Erstmals in der Vereinsgeschichte sichert sich Fußball-A-Klassist SV Wagenhofen den Donaumoos-Wanderpokal. Im Endspiel besiegt das Team des neuen Spielertrainers Sebastian Rutkowski den Gastgeber SV Karlshuld mit 2:1. Bei den Reserven triumphiert der SV Klingsmoos II.

Von Dirk Sing

Hätte es vor dem diesjährigen Fußball-Donaumoos-Wanderpokal ein Tippspiel gegeben, welche Teams das Finale bei den ersten Mannschaften wohl erreichen würde, hätte es gut und gerne sein können, dass der Hauptgewinn keinen Empfänger gefunden hätte. Kreisliga-Aufsteiger SV Klingsmoos als klassenhöchster Verein, dazu noch Pokalverteidiger TSG Untermaxfeld. Vielleicht auch noch die Kreisklassisten Berg im Gau, DJK Langenmosen, SV Grasheim und FC Zell/Bruck als Außenseiter: Aus diesem Quintett wären die meisten Teams als Endspiel-Favoriten genannt worden.

Dass es am Ende mit dem gastgebenden SV Karlshuld und SV Wagenhofen zwei A-Klassisten waren, die den Turniersieg unter sich ausmachen würden, war zweifelsohne eine große Überraschung – zumal beide Mannschaften eine, gelinde ausgedrückt, echte „Horrorsaison“ 2022/2023 hinter sich haben. Während die Mösler über die Relegation den Abstieg in die A-Klasse Donau/Isar verkraften mussten, erwischte es den SVW in der Neuburger Gruppe! Ohne einen einzigen Zähler auf dem Habenkonto ging es für Wagenhofen ebenfalls zurück in die A-Klasse.

