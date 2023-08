Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: Perfekter Start für Rennertshofen und Joshofen-Bergheim

Plus In der Fußball-Kreisliga Ost kommen sowohl der FC Rennertshofen als auch die SpVgg Joshofen-Bergheim zu Siegen. Am Dienstag treffen beide Teams aufeinander.

Einen Auftakt nach Maß in die neue Saison erwischten die beiden Kreisligisten FC Rennertshofen und SpVgg Joshofen-Bergheim. Während die Mutzbauer-Schützlinge in Gerolsbach mit 2:0 triumphierten, kam die Zeller-Truppe daheim gegen den TSV Dasing zu einem 1:0-Erfolg. Bereits am Dienstag (15 Uhr) treffen beide Teams im Derby in Rennertshofen aufeinander. Zur gleichen Zeit muss Aufsteiger SV Klingsmoos in Dasing ran.

FC Gerolsbach – FC Rennertshofen 0:2: Zu Beginn agierten beide Mannschaften vorsichtig und ohne nennenswerte Offensivaktionen. Nach knapp einer halben Stunde nahmen die Gäste aus Rennertshofen dann das Geschehen in die Hand. Einen ersten Warnschuss von David Pickhard konnte der Heimtorwart noch klären. In der 31. Minute spielte Simon Pickhard eine Ecke flach auf seinen Bruder David , der den Ball aus halbrechter Position im Strafraum unhaltbar versenkte. 60 Sekunden später die nächste Großchance für den FCR: Niklas Schelchshorn scheiterte jedoch am Pfosten und dann am Keeper. Kurz darauf hatte auch Niklas Precht Pech, der ebenfalls nur den Pfosten traf. Besser machte es dann Daniel Litzl, als er einen schönen Pass von Simon Pickhard aus halblinker Position souverän zum 2:0-Pausenstand für die Gäste ins lange Eck schob.

Die FCR’ler kamen mit dem gleichen Elan aus der Kabine. Nach zwei Minuten wieder das gleiche Spiel: Simon Pickhard passt auf seinen Bruder David, der jedoch am guten FCG-Schlussmann scheiterte. Rennertshofen agierte nun aus einer sicheren Abwehr heraus und hatte das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Eine Vielzahl von schönen Konter-Aktionen, bei denen Tobias Kruber sowie die eingewechselten Denis Gieß und Johannes Rehm allein vor dem gegnerischen Kasten auftauchten, blieb ungenutzt. Da das Mutzbauer-Team insgesamt eine große Anzahl von „hundertprozentigen“ Chancen vergab und die Gerolsbacher im ganzen Match keine einzige richtige Gelegenheit hatten, hätte der Auswärtssieg eigentlich höher ausfallen müssen. (HaSe)

