Kreisliga Ost: Vorfreude beim SV Klingsmoos auf den Auftakt-Kracher

Plus Aufsteiger SV Klingsmoos eröffnet am 11. August die Kreisliga-Saison 2023/2024 mit einem Heimspiel gegen den Lokalrivalen TSV Pöttmes. Was sich sowohl bei den Möslern als auch dem FC Rennertshofen und der SpVgg Joshofen-Bergheim bisher getan hat.

Von Dirk Sing

Nach dem Aufstieg des SV Klingsmoos gibt es in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga Ost drei Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Wir fassen nachfolgende zusammen, was sich bei diesen Teams in der Sommerpause bislang alles getan hat und wann diese in die Vorbereitung starten.

FC Rennertshofen : Wenn der FC Rennertshofen am Sonntag, 9. Juli, in die Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 startet, wird er dies – fast schon traditionell – nur mit leicht verändertem Kader tun. Neben Lukas Feschl, der eigentlich seine Karriere bereits beendet hatte, um dann zum Ende der vergangenen Spielzeit doch noch einmal auszuhelfen, wird auch künftig Abwehr-Spezialist Bernhard Wittmann seine Fußballschuhe aus gesundheitlichen Gründen an den berühmten Nagel hängen. „ Bernhards Abgang tut uns sicherlich weh und wird auch ein gewisses Loch in unser Team reißen“, weiß FCR-Trainer Tommy Mutzbauer .

Um dieses entsprechend zu füllen, seien sowohl der bereits vorhandene Kader gefragt als auch die eigenen Jugendspieler wie Johannes Rehm und Maurice Röder, die nun in den Seniorenbereich aufrücken sowie der einzige externe Neuzugang, Niklas Precht. „Natürlich muss man erst schauen, wie die Jungs aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung nach oben schaffen. Nachdem das jedoch auch in den vergangenen Jahren gut geklappt hat und ich die Spieler kenne, bin ich diesbezüglich recht optimistisch“, berichtet Mutzbauer.

