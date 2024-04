Fußball-Nachlese: Von neuen und geplatzten Träumen

Plus Während der FC Ehekirchen den Aufstieg verspielt hat und nun sogar nach unten schauen muss, geht der Blick des SC Ried nach einer Aufholjagd nach oben. Auch der SV Straß will noch weiter klettern.

Irgendwie ist die Fußball-Landesliga Südwest in dieser Saison ein seltsames Konstrukt. Abgesehen von der bereits als Meister feststehenden SpVgg Unterhaching II konnte man fast schon den Eindruck gewinnen, als würde keine Mannschaft den zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation um die Bayernliga berechtigt, belegen wollen. Anstatt das Schwächeln der breiten Konkurrenz auszunutzen, leistete sich jedes Team immer wieder überraschende Patzer.

Eine Beschreibung, die freilich auch auf den FC Ehekirchen zutrifft. Obwohl die Schützlinge des scheidenden Trainergespanns Michael Panknin/Simon Schröttle während der Punktrunde immer wieder Federn ließen, durften sie über weite Strecken von der erneuten Teilnahme an der Bayernliga-Relegation hoffen – auch wenn dies zweifelsohne nicht das ausgegebene Ziel des Vereins vor dieser Spielzeit war. Spätestens mit der 1:2-Niederlage am Samstag bei der Zweitvertretung des FC Memmingen dürfte dieses Thema allerdings erledigt sein.