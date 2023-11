Fußball-NR-Doppelpass

Kranners Traumtor entscheidet: Klingsmoos gewinnt in Rennertshofen

Plus Der SV Klingsmoos gewinnt auch dank seines Spielertrainers in Rennertshofen mit 2:0. FCR-Coach Tommy Mutzbauer hadert mit der Chancenverwertung.

Dass sich der FC Rennertshofen in der Kreisliga Ost in Abstiegsgefahr befindet und der SV Klingsmoos in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen ist, war während der 90 Minuten am Sonntag kaum zu sehen. Dass sich der Aufsteiger in einem zerfahrenen und ausgeglichenen Spiel am Ende doch mit 2:0 durchsetzte, lag an einem Abwehrfehler und einem Sonntagsschuss von SVK-Spielertrainer Johannes Kranner.

„Eigentlich schieße ich nicht viele Tore. Ich habe den Ball gut getroffen, der Wind hat auch mitgespielt“, gab sich Kranner, der das vorentscheidende 0:2 mit einem Distanzschuss aus 25 Metern in der 84. Minute erzielte, bescheiden. „ Rennertshofen war in der ersten Halbzeit besser, wir vielleicht ein bisschen in der zweiten und schießen zwei glückliche Tore.“ Sein Gegenüber Tommy Mutzbauer, der nach dann sieben Jahren beim FCR im Sommer aufhören wird, schüttelte nach dem Spiel den Kopf: „Wir hatten die besseren Chancen, nutzen sie im Moment einfach nicht und belohnen uns nicht für den Aufwand, den wir betreiben.“ Seiner Mannschaft fehle aktuell die Durchschlagskraft. „Wir haben auch kein Selbstvertrauen, einmal aus einer Nichts-Situation ein Tor zu machen, wie es Klingsmoos gelungen ist.“

