Fußball-NR-Doppelpass

08:00 Uhr

NR-Doppelpass mit David Pickhard (FC Rennertshofen): „Wir liegen voll im Soll“

Wollen es dem Favoriten aus Aichach am Sonntag nicht einfach machen: Co-Trainer David Pickhard und seine Schützlinge vom FC Rennertshofen. Foto: Daniel Worsch

Plus Mit zehn Punkten aus fünf Partien ist Kreisligist FC Rennertshofen erfolgreich in die zweite Saisonhälfte gestartet. Am Sonntag geht es für Co-Trainer David Pickhard und sein Team gegen den BC Aichach.

Von Dirk Sing

David Pickhard, der FC Rennertshofen hat in den fünf Partien nach der Winterpause zehn Punkte eingefahren. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Ausbeute?

Pickhard: Ideal wären natürlich 15 Punkte gewesen. Aber das ist sicherlich auch Wunschdenken. Insgesamt können wir aber schon zufrieden sein, auch wenn es durchaus der eine oder andere Zähler mehr hätte sein können. Ein gutes Beispiel ist die Partie gegen den TSV Dasing (1:1), in der wir frühzeitig in Rückstand geraten sind und nach 20 Minuten auch noch eine Rote Karte bekommen haben. Trotzdem ist es uns gelungen, uns zurückzukämpfen – und am Ende wäre sogar ein Sieg noch möglich gewesen. Nichtsdestotrotz war dieser Punktgewinn für die Moral extrem wichtig.

