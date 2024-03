NR-Fußballcheck: Gelingt dem SV Klingsmoos sogar der Durchmarsch?

Plus Aufsteiger SV Klingsmoos belegt in der Kreisliga Ost den dritten Platz. Wie Spielertrainer Johannes Kranner die Chancen seiner Mannschaft einschätzt.

Der SV Klingsmoos hat in der Kreisliga Ost die eigenen Erwartungen weit übertroffen. Der Aufsteiger belegt aktuell den dritten Platz, das ursprüngliche Ziel Klassenerhalt scheint bereits frühzeitig erreicht.