Veitinger-Brüder im Interview: „Haben uns die Schienbeine blau geklopft"

Plus Marco Veitinger trifft mit dem SV Klingsmoos auf seinen Bruder Manuel, der für die TSG Untermaxfeld spielt. Über blaue Schienbeine, Duelle auf dem Bolzplatz und die Wiedervereinigung im Sommer.

Manuel Veitinger, was zeichnet Ihren Bruder Marco als Spieler aus und wie ist er am Sonntag (15 Uhr) zu stoppen, wenn der SV Klingsmoos die TSG Untermaxfeld empfängt?

Manuel Veitinger: Marco hat einen extremen Drang zum Tor. Zum einen sucht er selbst den Abschluss, kann aber auch den letzten oder vorletzten Pass spielen. Zu stoppen ist er nur, wenn man ihm 90 Minuten auf den Füßen steht.

Also würden Sie zur Not auch zur Grätsche greifen?

Manuel Veitinger: Ja. Die Freundschaft und Brüderlichkeit müssen 90 Minuten ruhen (schmunzelt). Wenn es am Sonntag zum Zweikampf kommt, werde ich ihn nicht vorbeilassen. Wir müssen schauen, dass wir selbst unsere Punkte holen.

Marco, was zeichnet Manuel aus?

Marco Veitinger: Manuel zeichnen sein Ehrgeiz, Kampfgeist und brutale Fitness aus. In Sachen Fitness kann ich definitiv nicht mithalten. Er ist immer präsent und hat eine gute Zweikampfführung. Er bringt die wichtigsten Attribute für einen Defensivspieler mit, was es schwierig macht, an ihm vorbeizukommen.

Manuel, Sie waren beim Silvesterlauf der beste Fußballer, fahren auch Rennrad. Haben Sie sich schon einmal überlegt, auf Ausdauersport zu setzen?

Manuel Veitinger: Aktuell habe ich keine Ambitionen in diese Richtung, will so lange wie möglich Fußball spielen. Eine gute Fitness ist für einen Fußballer nicht von Nachteil. Ich muss mich dabei auch nicht quälen, sondern mache es wirklich gerne.

Marco, streben Sie Ihrem Bruder in Sachen Fitness nach?

Marco Veitinger: Ich bin da anders. Gelassener, gemütlicher. In letzter Zeit habe ich aber mehr gemacht, gerade in der Wintervorbereitung. Manuel Veitinger: Das stimmt, er war öfter mit mir beim Laufen und hat drei, vier Mal die Woche etwas gemacht. Ich war positiv überrascht von ihm. (schmunzelt)

Das Hinspiel, das Klingsmoos mit 1:0 gewann, war euer einziges direktes Duell. Welche Erinnerungen habt ihr daran?

Manuel Veitinger: Es war ein klassisches 0:0-Spiel. Ein Kampfspiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Dann hat eine einzelne Aktion, ein abgefälschter Schuss, Klingsmoos den Sieg gebracht.

Das passt zu eurer Saison Marco, Klingsmoos gewinnt viele Spiele knapp?

Marco Veitinger: Es gab wirklich fast keine Tormöglichkeiten, es war von uns die einzige Aktion Richtung Tor. Uns zeichnet in dieser Saison aus, dass wir unsere Chancen eiskalt nutzen.

Sie haben bestimmt im Training oder in der Kindheit auf dem Bolzplatz oft gegeneinander gespielt. Hat es euch besonders motiviert, besser als der Bruder zu sein?

Marco Veitinger: Wir waren definitiv keine Freunde auf dem Platz (lacht). Mein Bruder war der einzige Gegenspieler, gegen den ich richtig motiviert und aggressiv gespielt habe. Wir haben uns auf dem Bolzplatz die Schienbeine blau geklopft, da ist schon mal einer frühzeitig heimgegangen. Manuel Veitinger: Das hat auf Gegenseitigkeit beruht. Am motiviertesten waren wir immer gegen den eigenen Bruder. Im Training wollte ich ihn nicht vorbeilassen. Das hat man daheim zwei Tage lang bis zum nächsten Training gehört. Wenn er mir beim Fünf gegen Zwei einen Beinschuss verpasst hat, war er jedenfalls nicht mehr lange auf den Beinen (beide lachen).

Werden eure Eltern am Sonntag dabei sein und einem Verein die Daumen drücken?

Manuel Veitinger: Unsere Eltern sind neutral, auch wenn unser Vater früher nur für Untermaxfeld gespielt hat. Grundsätzlich wechseln sie sich bei unseren Spielen ab. Papa wird am Sonntag sicher vor Ort sein. Mama eher nicht. Sie kann es sich nicht anschauen, wenn wir gegeneinander spielen.

Es bleibt, zumindest vorerst, das letzte Duell, weil Marco im Sommer als spielender Co-Trainer nach Untermaxfeld zurückkehrt. Manuel, warum ist es wichtig, dass er zurückkommt?

Manuel Veitinger: Uns hat in den vergangenen beiden Jahren ohne Marco in der Offensive der letzte Zug zum Tor gefehlt. Marco geht dahin, wo es weh tut. Uns hat ein Spieler wie er gefehlt, der den letzten Pass spielt oder Angriffe vollendet.

Marco, was waren die Gründe, nach zwei Spielzeiten in Klingsmoos zum Heimatverein zurückzukehren?

Marco Veitinger: Der Kontakt zu meinen Freunden ist ohne den Fußball weniger geworden. So sieht man sich allein dadurch dreimal die Woche. Und wer träumt nicht davon, als Co-Trainer bei seinem Heimatverein tätig zu sein und die Dinge mitgestalten zu können.

Marco ist dann als Trainer der Chef des Spielers Manuel und Manuel als Abteilungsleiter vom Trainer Marco...

Manuel Veitinger: Das stimmt. Wenn er mich nicht aufstellt, entlasse ich ihn (beide lachen).

Wie bewerten Sie den Start in die Restsaison? Beide Mannschaften haben mit 3:0 gewonnen, Klingsmoos in Grasheim, Untermaxfeld daheim gegen Burgheim.

Marco Veitinger: Wir sind zufrieden mit dem Auftakt, auch wenn spielerisch noch Luft nach oben ist. Wichtig war, mit einem positiven Erlebnis zu starten. Manuel Veitinger: Für uns war wichtig, die guten Ergebnisse aus der Vorbereitung mitzunehmen. Wir sind endlich hinten mal wieder sattelfest gewesen und hätten vorne eigentlich noch mehr Tore schießen können. Schade ist, dass sich Patrick Auerhammer verletzt hat.

Ist der SV Klingsmoos, der sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten Münster/Holzheim hat, noch zu stoppen, Manuel?

Manuel Veitinger: Wenn Klingsmoos so weiterspielt wie bisher, nicht. Münster hat immer mal wieder in Spielen Punkte liegenlassen, in denen keine abgegeben werden dürfen. Klingsmoos gewinnt auch die „einfacheren“ Spiele.

Für Sie wäre es ein schöner Abschied mit dem Aufstieg in die Kreisliga Marco...

Marco Veitinger: Ja, definitiv. Noch liegt mein kompletter Fokus auf dem SV Klingsmoos. Aber es ist noch ein weiter Weg für uns.

Was trauen Sie Untermaxfeld noch zu in dieser Saison, Marco?

Marco Veitinger: Wenn die TSG einen Lauf bekommt, so wie vorige Saison Echsheim, und von neun Spielen sieben oder acht gewinnt, kann sie den Relegationsplatz trotz sechs Punkten Rückstand noch erreichen. Untermaxfeld muss da sein, sollte Münster patzen.

Wie geht das Spiel am Sonntag aus?

Manuel Veitinger: Es wird definitiv ein richtiges Kampfspiel, der Platz wird wegen des Wetters tief sein. Es wird ein 90-minütiger Fight. Wir müssen defensiv so sicher stehen wie gegen Burgheim, nach vorne sind wir immer für ein oder zwei Tore gut. Wir haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen und gewinnen mit 2:0. Marco Veitinger: Ich sage 2:1 für uns, also unser Standardergebnis.