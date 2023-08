NR-Elferwette

vor 17 Min.

Elferkette mit Dominik Höger (SC Rohrenfels):„Konnte die Nagelsmann-Entlassung nicht nachvollziehen“

Zählt beim Kreisklassisten SC Rohrenfels zu den jungen Hoffnungsträgern: Offensiv-Akteur Dominik Höger, der sich gleich zum Saisonauftakt in Feldheim in die Torschützenliste eintragen konnte. Foto: Daniel Worsch

Plus Dominik Höger vom Kreisklassisten SC Rohrenfels ist Bayern-Fan. In der "NR-Elferkette" verrät der Youngster, warum er Robert Lewandowski (noch) über Harry Kane stellt.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Mit einem furiosen 5:0-Erfolg bei der SG Feldheim/ Genderkingen ist der SC Rohrenfels in die Kreisklassen-Saison 2023/2024 gestartet. Mit diesem Sieg hat das Ibraimovic-Team auch gleich die Tabellenführung übernommen. In die Torschützenliste eintragen konnte sich dabei auch Youngster Dominik Höger, der es bereits in seiner vergangenen Premieren-Saison im Seniorenbereich auf fünf Treffer brachte. In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir den 19-jährigen Bayern-Fan, der am Sonntag (15 Uhr) mit seinem SCR den BSV Berg im Gau empfängt, auf eine etwas andere Art und Weise genauer vor.

1.- Sommer oder Winter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen