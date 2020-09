vor 18 Min.

Netz-Störung im Ries ist laut Telekom behoben

Am Montag kamen viele Bürger im Ries nicht ins Internet. Was die Telekom empfiehlt, falls es weiterhin Probleme gibt.

Die Störung des Internets, Telefons und weiterer Dienste im Ries ist nach Angaben der Telekom behoben worden. Am gestrigen Montag waren laut dem Unternehmen zwei Glasfaserkabel nahe der Bahnstrecke in Harburg durch einen Wettbewerber beschädigt worden (wir berichteten). Mehr als 2000 Kunden im Ries seien betroffen gewesen. Vor allem Bürger in Nördlingen, Möttingen, Alerheim, Marktoffingen und Mönchsdeggingen hatten keinen Zugang zum Internet. Auch das Festnetz war betroffen, ebenso acht Mobilfunkstandorte.

Netz-Störung in Nördlingen und Umgebung: Schadstelle wurde am Abend gefunden

Im Laufe des Montagnachmittags versuchte die Telekom, die genaue Schadstelle zu lokalisieren, am Abend gelang dies auch. Gegen 22.30 Uhr konnten die Instandsetzungsarbeiten laut der Telekom abgeschlossen werden.

Falls Bürger noch nicht telefonieren oder im Internet surfen könnten, empfiehlt die Telekom Folgendes: Nutzer sollten die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz nehmen und das Gerät dann erneut starten. In den meisten Fällen wähle sich das Gerät dann korrekt ein. Helfe das nicht, sollten sich die Kunden an den Service wenden, der dann eine Messung an der Leitung vornehme. Dies sei unter der kostenfreien Rufnummer 0800/3301000 möglich, so die Telekom. (jltr)

