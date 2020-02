So verteilte die Sparkasse 300000 Euro im Landkreis

Plus Die Sparkasse Dillingen–Nördlingen stellte ihre Sozialbilanz für das Jahr 2019 vor. Wie die Zahlen die Kunden betreffen.

Die Sparkasse Dillingen– Nördlingen hat ihre Sozialbilanz für das Jahr 2019 im Schrannen-Saal vorgestellt. Die Kunstförderung und Spenden an diverse gemeinnützige Einrichtungen beliefen sich vergangenes Jahr auf etwa 300000 Euro.

Die Sparkasse wolle sich „für das Wohlergehen der Region und ihrer Bewohner stark machen“, sagte Wolfgang Winter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Die Gemeinwohlorientierung gehöre gewissermaßen zur „DNA der Sparkasse“. Die schrumpfenden Gewinne, die wegen der Negativzinsen zu verzeichnen seien, hätten daran nichts geändert, betonte Verwaltungsratsvorsitzender Leo Schrell. Er hob die Wichtigkeit des Ehrenamts hervor. Es sei das unverzichtbare „Rückgrat der Demokratie“, das gefördert werden müsse.

Projekte im Landkreis Dillingen gefördert

Ehrenamtliche stellten anschließend vor den 120 geladenen Gästen vor, wie die Sparkasse vergangenes Jahr ihre Projekte gefördert hat:

Die Interessengemeinschaft Wallerstein erhielt eine Mitfahrbank. Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, kann auf einer der roten Bänke Platz nehmen und mittels Klappschilder, die an einem Pfosten angebracht sind, den vorbeifahrenden Autos sein Wunschziel signalisieren. Dieses neue Mobilitätskonzept ergänze den öffentlichen Personennahverkehr und stärke den sozialen Zusammenhalt, da die Bürger „miteinander ins Gespräch kommen“, wie der Vereinsvorsitzende Erich Reuter sagte. Vor dem Baldinger Tor in Nördlingen soll es zudem eine Rückfahrbank geben. Landrat Stefan Rößle sprach sogar von einer möglichen Ausweitung auf den ganzen Landkreis.

Ziertheim, Wittislingen, Thürheim und Wortelstetten

Die Gemeinde Ziertheim, die Feuerwehren Löpsingen, Baldingen und Thürheim sowie die Sportvereine Wittislingen und Wortelstetten wurden bei der Anschaffung von sechs Defibrillatoren unterstützt.

Der DFB-Stützpunkt des TSV Nördlingen wurde gefördert. Seit 2008 gibt es in Nördlingen für die Altersklassen U12 bis U17 einen von bundesweit 23 DFB-Stützpunkten. Helmut Beyschlag, Vorsitzender des TSV Nördlingen, zeigte sich erfreut über die Förderung des Sports und der regionalen Jugendarbeit.

Die Xcyde Angels Nördlingen wurden ebenfalls finanziell unterstützt. Die in der ersten Bundesliga spielende Damen-Basketballmannschaft habe wesentlichen Anteil daran, dass Basketball in der Region eine so hohe Beliebtheit und Attraktivität habe, so Peter Struck, Vorstandsmitglied des Basketball-Vereins BG Donau-Ries. Die Sparkasse förderte auch Basketballprogramme für Kinder und Jugendliche.

Auch die Kartei der Not wurde unterstützt

Der Kunstverein Nördlingen erhielt eine Förderung für Ausstellungen, Vorträge und Kunstfahrten. Hannes Dambacher vom Kunstverein zitierte das Bonmot von Karl Valentin, dass Kunst schön sei, aber Arbeit mache – „Arbeit, die auch Geld kostet“, fügte er hinzu. Die Sparkasse sicherte zu, auch zukünftig die bildenden Künste in Nördlingen fördern zu wollen.

Die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung, erhielt 2100 Euro.

Die Rieser Musikschule erhielt für ihr Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ („JEKI“) 4000 Euro. Damit konnten Blockflöten für etwa 300 Grundschulkinder angeschafft werden.