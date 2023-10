Hohenaltheim/Balgheim

Südliches Ries: Kreisstraße und Radweg sind fertig

In den zurückliegenden Wochen ist die Kreisstraße DON 7 zwischen dem Kreisel bei Hohenaltheim und Balgheim ausgebaut worden. Am Donnerstag wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben.

Plus Die Straße zwischen dem Kreisverkehr bei Hohenaltheim und Balgheim wurde ausgebaut. Die Gemeinde Möttingen hat parallel dazu einen Radweg errichten lassen.

Jahrzehntelang befand sich die Kreisstraße DON 7 zwischen dem Kreisverkehr bei Hohenaltheim und Balgheim in einem schlechten Zustand. Hauptsächlich durch den starken Schwerlastverkehr auf diesem Abschnitt war es zu Rissen, Spurrinnen und Verdrückungen gekommen. Stellenweise sind ganze Randbereiche abgebrochen. Ein weiteres Problem bildete die Straßenbreite von nur fünf Metern. Dies führte nicht zuletzt im Begegnungsverkehr mit Lastwagen oder großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen mitunter zu Gefahrensituationen.

Damit ist es ab sofort vorbei. Seit April hat die Baufirma Holl aus Burgheim im Auftrag des Landkreises den Straßenabschnitt ausgebaut und für die Gemeinde Möttingen einen parallel dazu verlaufenden Radweg angelegt. Am Donnerstag wurde die sanierte Trasse wieder offiziell für den Verkehr freigegeben. Ziel beim Ausbau sei es gewesen, so Landrat Stefan Rößle vor Ort, mit einer möglichst wirtschaftlichen und flächenschonenden Bauweise einen verkehrssicheren Straßenabschnitt herzustellen. Besondere Beachtung habe dabei der Naturschutz gefunden. Für die neu versiegelten Flächen seien geeignete Ausgleichsflächen gefunden worden. Als große Herausforderung bezeichnete der Landrat den Grunderwerb. Zehn Eigentümer seien zu überzeugen gewesen. Rößle dankte seiner Tiefbauverwaltung, die das Projekt geplant habe, sowie allen am Ausbau beteiligten Unternehmen.

