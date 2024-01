Donnernder Applaus in Fessenheim für Hubert Aiwanger

Aiwanger hat erfolgreich die Leute in Fessenheim für dumm verkauft.



Nur ein Beispiel. Er sagt: Immer mehr Bauern müssten ihre Höfe aufgeben, weil sie wegen der überbordenden Bürokratie nicht mehr wettbewerbsfähig seien.



Die Bürokratie ist gerade in Bayern eine Plage. Für die Genehmigung eines Windrads müssen die Unternehmer die Aktenordner mit dem Lieferwagen zur Behörde fahren. Verantwortlich sind der Energieminister Aiwanger und der Umweltminister Glauber.



Und das Höfesterben - andere sagen Strukturwandel auch in der Landwirtschaft - geht so seit Jahrzehnten. Wir hatten 1949 in der alten BRD noch 1,6 Mio Höfe. 1991 im wiedervereinigten Deutschland noch 541 Tsd. Höfe. Im Jahr 2023 noch 254 Tsd. Hauptursache sind die Riesenproduktivitätsfortschritte mit sehr großen Maschinen sowie hochgezüchteten Pflanzen und Tieren.



Wer an der Stelle von Bürokratie redet, will die Leute für dumm verkaufen.

Schlimm wie er dann mit Lügen gegen andere Bevölkerungsgruppen hetzt.



Von seinem Versagen als Minister durch Blockade der Energiewende (Windräder, HGÜ-Leitungen) und seinem Desinteresse an dem notwendigen Strukturwandel in der Automobilindustrie und anderen Branchen lenkt er gerne ab.



Raimund Kamm

