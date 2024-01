Die Hoffnung in Zeiten der Krise nicht verlieren

Plus Schlechte Nachrichten reihen sich aneinander, das sorgt für Unsicherheit, auch im Landkreis Donau-Ries. Doch ein paar Dinge können alle tun, meint unser Autor.

Ein Wunsch, den sicher viele Menschen teilen, schrieb in diesem Jahr ein Senior auf seinen Zettel am Nördlinger Wunschbaum: Friede in der Welt. Ein Wunsch, den angesichts der Kriege auf der Erde weder der Weihnachtsmann noch das Christkind oder hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger erfüllen können. Noch dazu vor dem Hintergrund der Krisen, die sich immer mehr aufzutürmen scheinen: Corona, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, die Lage im Nahen Osten, steigende Flüchtlingszahlen, die Klimakrise, das Erstarken der AfD – es gibt kaum noch Zeit zum Durchschnaufen. Doch die Hoffnung auf bessere Zeiten sollten wir nicht verlieren, denn etwas können alle den Krisen entgegensetzen, ob Politik oder Bürgerinnen und Bürger, manche im Großen, andere im Kleinen.

Das Stimmungsbild im Großen bestimmt die Regierung, die so manche Fehler dringend abstellen sollte, etwa, wie sie beim Heizungsgesetz oder dem Haushalt gemacht wurden. Aber auch die Opposition könnte einen konstruktiveren Gegenpart spielen als sie es häufig mit ihrem plumpen Draufschlagen auf die Ampel tut. Zumal die Union, etwa mit dem Verschlafen der Energiewende, auch ihren Anteil an der aktuellen Lage hat. Das große Ganze, es spiegelt sich im Kleinen wider, wie die Landtagswahl gezeigt hat. Im Landkreis Donau-Ries hat die AfD stark zugelegt, in manchen Stimmbezirken über 20 oder gar 30 Prozent geholt.

