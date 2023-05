Nördlingen

14:45 Uhr

Drei Bahnunfälle in drei Jahren: Zwei Personen wurden verurteilt

Mehrere Zugunfälle gab es in den vergangenen Jahren in Nördlingen: Im März 2023 wurde eine Frau mitgeschleift, 2022 und 2021 entgleiste jeweils ein Zug.

Plus Mehrere Unfälle gab es zwischen 2021 und 2023 in Nördlingen. Im Fall vom März ist es offen, wie es weitergeht, bei den Zugentgleisungen gab es zwei Verurteilungen.

Von Jan-Luc Treumann

Der Nördlinger Bahnhof soll sicherer werden: Um das zu gewährleisten, wird aktuell an einem elektronischen Stellwerk gearbeitet. Vorfälle, wie die beiden Zugentgleisungen in den Jahren 2022 und 2021 sollen dann hoffentlich der Vergangenheit angehören – ermittelt hat die Polizei aber in diesen Fällen. Genauso wie bei dem Unfall im März, als eine Frau in einer Zugtür einklemmt wurde und mitgeschleift worden ist.

Markus Trieb, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, schildert, dass die Kripo Dillingen ermittelt, doch auf der juristischen Seite liegt die Zuständigkeit in Baden-Württemberg, weil der Unfall ursprünglich in Pflaumloch seinen Ursprung genommen hat. Je nach Ausgang der Ermittlungen wird die Staatsanwaltschaft Ellwangen Anklage erheben, doch noch ist es dafür zu früh.

