Auf diesen Basaren im Ries wird Gebrauchtes angeboten

Kinderkleidung, Spielzeug und vieles mehr: An diesen Terminen können Sie Secondhandware beziehen und manchmal sogar noch etwas Gutes tun.

Gerade junge Familien wollen ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und kaufen zunehmend gebrauchte Kleidung auf den regionalen Märkten vor allem für ihre Kinder. Daher steigt die Zahl der Kleiderbasare auch im Ries. Bereits am kommenden Wochenende gibt es ein erstes Angebot: Ein "Flohmarkt rund ums Kind" findet am Sonntag, 5. Februar, von 10 bis 15 Uhr in der Kindertagesstätte Wallerstein in der Mittelstraße 8 statt. Kontakt: 09081/7061.

Am Sonntag, 26. Februar, lädt die Krabbelgruppe Herblingen/Hochaltingen von 13.30 bis 15.30 Uhr zur "Kinderbedarfsbörse" in der Festhalle Hochaltingen ein. Angeboten wird alles rund ums Kind wie Kleidung, Schuhe Kinderwagen, Umstandsmode und Spielsachen. Kontakt: 09086/920474

Kinderkleidermarkt im Goldbachsaal in Baldingen

Am Samstag, 4. März, veranstaltet die Krabbelgruppe in Baldingen einen Kinderkleidermarkt im Goldbachsaal Baldingen von 13 bis 15 Uhr. Der Veranstalter wirbt mit dem Verkauf von gebrauchter Kleidung, Spielzeug, Babyausstattung, Kinderwagen, Autositze, Babyschalen, Fahrrädern, Laufrädern, Dreirädern und mehr. Ab kommenden Montag, 6. Februar, gibt es bereits Online-Verkäufernummern (begrenztes Kontingent) unter https://kinderkleidermarkt-baldingen.hennig-electronic.de/. Kontaktmöglichkeiten gibt es auch unter kleidermarkt.baldingen@gmx.de.

Ebenfalls am Samstag, 4. März, findet in Mönchsdeggingen ein Kleiderbasar in der Turnhalle der Grundschule von 13.30 bis 15.30 Uhr statt. Angeboten werden Kinder-Kleidung und Accessoires für Teenies und Erwachsene. Die Gemeindebücherei veranstaltet zudem einen Bücherflohmarkt. Der Online-Listenverkauf startet am 15. Februar ab 8 Uhr unter https://kleiderbasar-moenchsdeggingen.hennig-electronic.de.

Gebrauchtes wird auch im Kesseltal angeboten. In Amerdingen veranstaltet der Elternbeirat des Montessori-Kinderhauses am Sonntag, 5. März, einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar in der Turnhalle, er findet von 13 bis 15 Uhr statt. Kontakt: basar-amerdingen@web.de.

Frühjahrsmarkt in Fremdingen am 18. März

Am Samstag, 18. März startet der "Frühjahrsmarkt" der Kindertagesstätte Fremdingen in der Turnhalle Fremdingen (11 bis 16 Uhr). Es wird dort einen Kinder- und Kleiderbasar, einen Kinderflohmarkt und einen Kunst- und Handwerkermarkt geben. Kontakt: elternbeirat-kita-fremdingen@t-online.de.

Fast gleichzeitig am Samstag, 18. März veranstaltet der Kindergarten Utzmemmingen die "Börse in Pflaumloch" in der Goldberghalle von 13.30 bis 15 Uhr. Dort werden Kinderkleider bis zur Teenie-Größe angeboten, sowie Spielzeug, Bücher, Umstandsmode und vieles mehr. Kontakt: 09086/920474.

Der Oettinger Mädelsflohmarkt findet am 2. April statt

Beliebt ist der "Mädelsflohmarkt Oettingen 6.0", der am Sonntag, 2. April, in der Oettinger Turnhalle stattfinden wird. Dort ist nun schon zum zweiten Mal dabei die "Preload Brautmode" aus Treuchtlingen. Die Veranstalter freuen sich auf viele Gäste von 13 bis 99 Jahren. Angeboten werden unter anderem alkoholfreie Cocktails und Pizzafladen. Ab sofort bis zum 26. Februar können Standbetreiber sich anmelden. Kontakt: maedelsflohmarkt-oettingen@gmx.de.

Bei allen Basaren wird Kaffee und Kuchen angeboten – auch zum Mitnehmen. Wenn auch Sie bald einen Markt veranstalten, freuen wir uns auf Ihre Zuschrift per E-Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de.