Auto übersehen: Am Mittwoch kracht es im Ries vier Mal wegen derselben Ursache

Die Beteiligten an den Unfällen in Nördlingen, bei Alerheim und Oettingen haben viel Glück. Die Schadenssumme beträgt fast 40.000 Euro.

Mehrere 10.000 Euro Schaden bei vier Verkehrsunfällen im Ries und mehrere Polizeieinsätze: Im Ries haben sich am Mittwoch gleich vier Unfälle aus fast identischem Grund ereignet. Nach Angaben der Polizei wurde bei keinem der Zusammenstöße jemand verletzt.

So soll ein 52-jähriger Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen in den Nähermemminger Weg in Nördlingen eine 38-Jährige übersehen haben, die Vorfahrt hatte. Sie kam von Nördlingen und fuhr Richtung Pflaumloch. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Pkw zusammen. Ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro entstand.

Unfälle: Mehrere Vorfahrtsverletzungen im Ries am Mittwoch

An der Kreuzung Kirchbergstraße/Stählinstraße in Nördlingen missachtete eine Frau die Vorfahrt einer 61-jährigen Pkw-Fahrerin, so dass durch den Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro entstand.

Eine weitere Vorfahrtsverletzung mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 7500 ereignete sich an der Staatsstraße von Wemding nach Deiningen, als ein 34-jähriger Fahrer von Rudelstetten kommend die Staatsstraße überquerte. Er übersah einen 50-Jährigen und dessen Auto, der aus Wemding in Richtung Deiningen fuhr.

Auch bei Oettingen krachte es an diesem Tag. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer übersah beim Abbiegen von der Staatsstraße von Megesheim kommend auf die Bundesstraße 466 einen Fahrer, der auf der B466 in Richtung Oettingen unterwegs war. Auch dort konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 9500 entstand. (AZ)