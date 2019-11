vor 35 Min.

Flutlichtspiel beim Tabellenführer

TSV Nördlingen II tritt bereits heute Abend in Gersthofen an

Seit Wochen präsentiert sich die obere Hälfte der Tabelle der Bezirksliga Nord dicht zusammenliegend. Daran hat sich auch am 18. Spieltag nichts geändert, denn zwischen Rang zwei und zehn sind es gerade mal neun Punkte, zwischen Platz zwei und sechs fünf Zähler. Der 19. Spieltag wird bereits am heutigen Freitag (19.30 Uhr) mit dem Spiel des Tabellenführers TSV Gersthofen gegen den Tabellensiebten TSV Nördlingen II eröffnet.

Neun Spiele ungeschlagen ist der TSV Gersthofen. Von der Landesliga will Trainer Florian Fischer trotzdem noch nicht sprechen, obwohl seine Truppe die Tabellenspitze mit einem 3:1-Sieg beim FC Stätzling verteidigt hat. „Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber man sieht, was mit Konstanz möglich ist. Wichtig ist, dass wir mit Stätzling einen starken Verfolger auf Distanz gehalten haben“, zollt der 34-Jährige auch dem Gegner Lob.

Auch der TSV Nördlingen war am vergangenen Wochenende erfolgreich und gewann gegen den FC Affing 2:0. „Der FC Affing war der erwartet schwere Gegner, gegen den wir vor allem in der ersten Halbzeit keine Torchance zugelassen haben. Die erste Halbzeit war aufgrund des souveränen Auftretens der gesamten Mannschaft eines unserer besten Spiele. Positiv zu erwähnen sind die beiden Innenverteidiger Jakob Mayer und Tim Reule“, sagt TSV-Trainer Daniel Kerscher im Rückblick auf den vierten Heimsieg im zehnten Heimspiel.

Der TSV Gersthofen, der das Hinspiel 2:0 gewann, hat in Nico Baumeister und Ferkan Secgin (beide acht Tore) gleich zwei überaus torgefährliche Spieler in seinen Reihen. Insgesamt verteilen sich die 38 erzielten Tore auf 13 Spieler. „Ein Flutlichtspiel am Freitagabend gegen den Tabellenführer ist natürlich ein Highlight der Saison. Gersthofen ist ein richtiger Brocken mit starken Einzelspielern“, meint Kerscher zur heutigen Aufgabe, wobei die Autobahner bereits zwei Heimspiele (gegen Günzburg und Bubesheim) verloren haben. Zur Personalsituation: Julian Wüstner ist angeschlagen und Simon Gruber wird wohl nicht dabei sein, da er am Samstag im Bayernliga-Kader steht. Dafür ist Daniel Kienle wieder einsatzfähig. Nach längerer Verletzung am Oberschenkel und der Platzwunde aus dem Spiel gegen Wertingen hofft Coach Kerscher, dass der Torjäger nun wieder konstant spielen kann. (jais)

