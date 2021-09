Schröter muss umbauen

Hohe Auswärtshürde für die Nördlinger U23 in Affing

Eine schwere Aufgabe wartet am Sonntag (15 Uhr) auf die U23-Mannschaft des TSV Nördlingen in der Bezirksliga Nord. Die Rieser sind zu Gast beim Tabellendritten FC Affing, der am Mittwoch das Nachholspiel gegen den SC Altenmünster 1:0 gewann und damit fünf Spiele in Folge ungeschlagen ist.

Der FC Affing hat zwei Spielertrainer: Marc-Abdu Al-Jajeh und Tobias Jorsch (beide 31), wobei zurzeit nur Jorsch spielt und mit drei Toren auch die interne Trefferliste anführt. Ein Akteur des FCA machte zuletzt auf sich aufmerksam: Marco Buchner hat im Monat August auf 90 Minuten gerechnet die zweitmeisten Kilometer mit dem Tracker von Trackticks hingelegt. 12,1 Kilometer absolvierte der 21-jährige Mittelfeldspieler pro Spiel. Der Sieger kam auf 12,4 Kilometer Laufleistung.

Nördlingens U23-Trainer Andreas Schröter lässt den 3:2-Sieg über Bubesheim Revue passieren: „Ein wichtiger Sieg gegen eine allerdings ersatzgeschwächte Bubesheimer Elf, wobei wir insbesondere die Zielspieler wie zum Beispiel Hakan Polat gut im Griff hatten.“ Im Ausblick auf das sonntägliche Spiel erklärt der TSV-Coach: „Uns erwarten in den folgenden Wochen viele Gegner auf Augenhöhe, weshalb dauerhafte hohe Konzentration insbesondere gegen den Ball und somit in der Defensive gefragt sein wird. Wir bekommen noch zu viele einfache Tore. Nach vorne hingegen sind wir immer für eine ,Bude’ gut.“ Das Verletzungspech bleibt den Riesern jedoch hold, denn Andreas Kaiser zerrte sich am Abschlusstraining, wie auch Laurin Kraus, allerdings bereits zum Ende der Partie gegen Bubesheim, und eine fast chronische Entzündung von Tim Reule bringt auch hinter seinen Einsatz große Fragezeichen. Fabian Lechler, Stefan Mayer, Stefan Klaß und Julian Eichhorn fehlen arbeits- bzw. urlaubsbedingt, so dass Schröter seinen Kader umbauen muss. (jais)