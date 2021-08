Wemdings fulminanter Auftakt

Die Ex-Bezirksligisten Holzkirchen und Donaumünster/Erlingshofen trennen sich 1:1 Dagegen startet Kreisklassen-Aufsteiger TSV Wemding gleich mit einem 4:2-Sieg gegen Reimlingen

SV Holzkirchen – SV Donaumünster/Erlingshofen 1:1 (0:1). –Nach langer Corona-Pause mussten sich die Hausherren im mittelklassigen Eröffnungsspiel mit einem Punkt begnügen. Dabei legten sie gut los, waren aber gegen defensiv starke Gäste meist nur optisch überlegen. Bei Chancen geriet Marcel Köhnlein vor Torwart Zangl zu weit nach außen und als dieser nach schönem Zuspiel von Armin Rau auf Janik Beck dessen Zehn-Meter-Schuss nur abklatschte, traf Köhnlein nicht optimal. Dagegen schoss der schön freigespielte Marco Ritter nach einer halben Stunde ins lange Eck zur Gästeführung. Der geschockte SVH ermöglichte danach sogar weitere Möglichkeiten, die der SVDE aber kläglich vergab, oder an Keeper Cama scheiterte.

Auch im zweiten Durchgang bemühten sich die Hausherren, ohne aber vor dem Tor gefährlich zu sein. Erst ein guter 25-Meter-Flachschuss von Stefan Neuwirth brachte zumindest noch einen Zähler. Als danach beide Teams versuchten die Führung zu erzielen, wurde es hektisch, doch mehr als ein paar kleinere Chancen auf beiden Seiten sprangen nicht mehr heraus.

Tore: 0:1 (31.) Marco Ritter, 1:1 (78.) Stefan Neuwirth; Zuschauer: 150

(1:1). – Nach der DFB- und BFV-Ehrung zum 100-jährigen Spartenjubiläum durch den Kreisehrenamtsbeauftragten Josef Wiedenmann entwickelte sich eine flotte Begegnung mit zahlreichen Strafraumszenen. Nach zwei TSV-Chancen traf dabei auf der Gegenseite Kohnle per Dropkick nur die Latte. Als nach einer Einzelaktion Veit im Sechzehner gelegt wurde, verwandelte Manuel Fensterer den Strafstoß zur Heimführung (11.). Wenig später glich der schön freigespielte Hannes Maletzke allerdings aus. Danach wurde es etwas ruhiger, ehe Daniel Kröll freistehend an FSV-Keeper Sebastian Liebhauser scheiterte. Turbulent auch der Beginn der zweiten Hälfte: Ein abgefälschter Freistoß von Chris Luderschmid schlug hinter Liebhauser zur erneuten Wemdinger Führung ein (50.). Fast im Gegenzug ließ sich aber die Heimabwehr leicht ausspielen und Robin Helmschrott markierte den neuerlichen Gästeausgleich. Diesmal antwortete auch der TSV schnell, Veit bediente Fensterer und wieder lag der Aufsteiger vorne. Danach ein offener Schlagabtausch, den Florian Veit fünf Minuten vor dem Ende nach Ecken-Unsicherheit von Liebhauser zum tollen TSV-Saisonauftakt entschied.

Tore 1:0 Manuel Fensterer (11., FE), 1:1 Hannes Maletzke (15.), 2:1 Chris Luderschmid (50.), 2:2 Robin Helmschrott (52.), 3:2 Manuel Fensterer (55.), 4:2 Florian Veit (85.) Zuschauer: 100

Beim Auswärtssieg kamen die Rieser besser in die Partie und hatten die erste Chance, die aber von BCS-Schlussmann Luca Aninger vereitelt wurde. Es wurde in der Folge eine ausgeglichene erste Halbzeit, die sich die meiste Zeit im Mittelfeld abspielte. Nach dem Wechsel waren dann zunächst die Gastgeber am Drücker, doch zum Torerfolg kamen die Gäste. Den Treffer markierte Dominik Göck nach einem Eckball. Die Schretzheimer Kicker hätten sich wegen ihres kämpferischen Auftrittes zumindest einen Punkt durchaus verdient gehabt, doch kurz vor Schluss köpfte Jonas Behringer eine gute Hereingabe nur an die Latte.

Tor 0:1 Dominik Göck (83.). – Zuschauer 100

Die Gastgeber starteten schlecht und so brachte Luca Stropek die agilen Hainsfarther schon nach acht Minuten in Führung. Dann ging der Schuss von D. Beck zum Glück für den SVKF knapp vorbei und bei der ersten Heimmöglichkeit rettete Jung glänzend gegen Manier. Auch Heimkeeper Reschnauer hielt durch Können seine Mannschaft im Spiel – etwa beim Kopfball von Leberle (29.). Auch im zweiten Abschnitt nutzten die Rieser ihre erste Chance überlegt, diesmal durch Nico Leister zum 0:2 (57.). Danach dezimierte sich die Priesnitz-Elf unnötig, erspielte sich aber dennoch die nächste Möglichkeit. Aber wieder Keeper Jung rettete mit den Fingerspitzen gegen Manier (78.). Danach schaukelte Hainsfarth den Sieg nach Hause; das Gespann um D.Weber leitete souverän.

Tore 0:1 Luca Stropek (8.), 0:2 Nico Leister (57.); Gelb-Rot B. Haase (SVKF, 65,); Zuschauer 240

Auch in dieser Höhe verdient verloren die Gastgeber, wobei bereits in der zweiten Minute Peiker nach Freistoß von Philipp Dinkelmeier mit dem Kopf ins eigene Tor abfälschte. Danach klärte Meyer gegen Löfflad auf der Linie, doch der Oettinger traf noch vor der Pause nach Freistoß von Holzmeier. Erst nach dem Wechsel die erste FSV-Möglichkeit, doch gegen Christoph Estner aus 16 Metern klärte Torwart Molder mithilfe des Pfostens zur Ecke. Bald darauf das 0:3 nach schönem Pass in die Gasse von Holzmeier auf Löfflad. Nach einer Stunde erhöhte Holzmeier nach Alleingang von der Mittellinie sogar auf 0:4. Erst nachdem Estner gefoult wurde, gelang Julian Peiker per Elfmeter der Ehrentreffer für den FSV.

Tore 0:1 Eigentor (2.), 0:2 Marc Löfflad (40.), 0:3 Marc Löfflad (56.), 0:4 Max Holzmeier (60.), 1:4 Julian Peiker (68., FE); Zuschauer 100

Am Sportwochenende siegte der TSV vor großer Kulisse auch in dieser Höhe verdient. Bereits bei der ersten Chance köpfte P. Wunder nach Hagel-Ecke zur Heimführung ein. Doch auch T. Zausinger setzte sich gekonnt zum Ausgleich durch. Nachdem Schindler knapp vorbeischoss, wurde Wittke gefoult und N. Bissinger stellte per Elfmeter die erneute Führung her.

Nachdem Zausinger am Tor vorbeischoss, erhöhte T. Wittke nach tollem Steilpass von M. Radtke auf 3:1. Nach dem Wechsel schoss Wittke zu schwach, doch nach Hagel-Flanke stellte M. Schneele den verdienten Endstand her.

Tore 1:0 P. Wunder (11.), 1:1 T. Zausinger (23.), 2:1 N. Bissinger (37.), 3:1 Wittke (44.), 4:1 M. Schneele (70.) Gelb-Rot Zausinger (SpVgg, 68.) Zuschauer: 200.