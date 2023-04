Bezirksliga: Hält der gute Trend in Maihingen und Nördlingen an?

Plus Die Rieser Bezirksligisten wollen ihre derzeit starke Form bestätigen. Gegen Rain II könnte der FC Maihingen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen.

Beide Rieser Mannschaften haben am 21. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord Heimrecht. Der TSV Nördlingen II bestreitet in der Fußball-Bezirksliga an diesem Samstag um 13.30 Uhr gegen den SC Bubesheim das Vorspiel zur anschließenden Bayernligabegegnung gegen den TSV 1860 Rosenheim. Der FC Maihingen hat am Sonntag um 15 Uhr den TSV Rain II zu Gast. Damit treffen vier der letzten fünf Mannschaften der Tabelle direkt aufeinander. Für den FCM dürfte es im Abstiegskampf eine wegweisende Partie werden.

Bezirksliga: Nördlingens Coach Schröter erwartet sein Team stärker

Der TSV Nördlingen II ist in diesem Jahr noch ungeschlagen, aber auch noch ohne Sieg. Das 2:2 beim FC Stätzling war das zweite Remis in Serie, jahresübergreifend sind die Schröter-Schützlinge sogar drei Spiele hintereinander ungeschlagen. Der Punkt in Stätzling wurde freilich teuer erkauft, denn in der Nachspielzeit kassierten Noah Merz und Elias Holzner jeweils die Rote Karte. Ebenso wurde Trainer Andreas Schröter in der Nachspielzeit mit einer Gelb-roten Karte belegt. "Die Meldungen des Schiedsrichters sind beim TSV eingegangen – es werden entsprechende Stellungnahmen vom Verein folgen. Das Urteil wird wie immer in solchen Fällen auch in Rücklauf kommen und geprüft", erklärt TSV-Trainer Schröter zum Sachstand in Sachen Feldverweise.

Er lobt seine Mannschaft: "In der Arbeit gegen den Ball und somit im gesamten Abwehrverbund sind wir wesentlich stabiler geworden, weshalb ich nicht nochmals mit sieben Gegentoren rechne, sondern durchaus einen knappen Ausgang und ein Spiel auf Augenhöhe erwarte." Die "Rot-Sperren" für Merz und Holzner und die Dauerverletzungen von Imeri, Hopfauf, Wagner, Leister und Bühlmeier tun zwar weh, doch andererseits stehen die Rückkehrer Leon Dammer (Fraktur), Sainey Badjie (Muskel) und Denis Bittner (Kurzurlaub) wieder zur Verfügung. Eine starke Torausbeute hat Maximilian Beck, der wegen seines Auslandsaufenthalts erst vier Spiele bestritt und dabei vier Tore erzielte. Coach Schröter über den Dürrenzimmerer: "Maximilian tut unserem Spiel insgesamt, aber auch gerade mit seiner Abschlussstärke richtig gut."

Beim SC Bubesheim ist die Lage vor dem Spiel in Nördlingen angespannt

In Sachen Transfers haben die Bubesheimer über den Winter nicht allzu viel gemacht. Der 18-jährige Lukas Ün kam aus der Jugend des FC Gundelfingen zurück, und der 34-jährige Tayfun Yilmaz (zuletzt TGB Günzburg) heuerte beim SCB an. Als "angespannt und nicht zu unterschätzen" beschreibt Bubesheims Abteilungsleiter Karl Dirr die aktuelle Lage seines Vereins. "Es fehlt halt im Moment auch ein Stück Lockerheit", so der Abteilungsleiter. Esse Akpaloo führt mit neun Treffern die interne Torschützenliste an, gefolgt von Hakan Polat und Tugay Demir (beide fünf). Der SC Bubesheim ist in diesem Jahr noch ungeschlagen: Nach dem 1:1 gegen Maihingen folgte ein 2:1-Sieg beim SV Wörnitzstein-Berg und ein 1:0-Sieg gegen den FC Affing. Das Hinspiel gewann der SC Bubesheim 7:1.

Spiel gegen Rain II hat große Bedeutung für den FC Maihingen

Mit zwei Unentschieden und einem Sieg ist die diesjährige Punkteausbeute des FC Maihingen sehr ordentlich. Dennoch beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz noch sechs Punkte. Mit einem Sieg gegen den Relegationsplatzinhaber TSV Rain II könnte der Abstand sogar auf überschaubare drei Punkte verringert werden. FCM-Trainer Hans-Joachim Golder blickt auf den 3:1-Sieg in Wertingen zurück: "Es war ein verdienter Sieg. Wir hatten noch drei, vier hundertprozentige Chancen. Aaron Stimpfle erwischte einen Sahnetag; er schraubte seine Saisonausbeute von fünf auf acht Treffer. Wir sind hinten gut gestanden und vorne haben wir unsere Chancen verwertet. Das Ziel ist es, das Heimspiel gegen den TSV Rain zu gewinnen und damit den Abstand auf drei Punkte zu verkürzen", so Trainer Golder.

Dominik Götz spielte jüngst in der zweiten Mannschaft des FC Maihingen und kehrt nun in die erste zurück. Foto: Klaus Jais

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die Rainer (2:0). Seinerzeit verhinderte Torwart Martin Fischer eine höhere Niederlage. Trainer Golder abschließend: "Ich kann aus dem Vollen schöpfen. Es sind alle Mann an Bord. Auch Dominik Götz, der sich bei einem Kopfballduell wehtat und zuletzt in der zweiten Mannschaft gespielt hat."

Bei den Rainer Fußballern hat sich nicht nur bei der Regionalligamannschaft einiges getan, auch die zweite Mannschaft hat einen neuen Übungsleiter. Niko Schröttle ist nach zwei Jahren nicht mehr Cheftrainer des TSV Rain II. Der 28-Jährige tritt aufgrund persönlicher Gründe kürzer und wird in Zukunft als Co-Trainer dem Rainer Team erhalten bleiben. Auch als Spieler bleibt er weiter aktiv. Mit neun Toren und drei Vorlagen ist Schröttle Topscorer seiner Mannschaft, auf Platz zwei folgt Daniel Gerstmayer mit sechs Treffern. Schröttles Nachfolger an der Seitenlinie heißt Tjark Dannemann. Trotz seiner erst 25 Jahre hat der Harburger bereits viel Erfahrung sammeln können, unter anderem in der ersten Mannschaft des TSV Rain und bei den A-Junioren und der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt.

Dannemann soll nun Konstanz in die Rainer Mannschaft bringen. "Es ist keine leichte Situation. Es sind noch einige Spieler verletzt, aber ich bin von der Qualität des Teams überzeugt. Das große Ziel ist es, die Bezirksliga zu halten", erklärt Dannemann. Der TSV Rain II gewann dieses Jahr beim FC Gundelfingen II mit 4:3, unterlag aber am vergangenen Wochenende dem neuen Spitzenreiter TSV Aindling mit 0:3.