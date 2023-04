Bezirksliga: Maihingen lässt sich gegen Rain wichtige Punkte entgehen

Plus Ein vermeidbares 1:2 gegen die Rainer Reserve wirft den FCM im Bezirksliga-Abstiegskampf weit zurück. Nördlingen II kommt derweil zum nächsten Unentschieden.

Es hätte ein wichtiger Etappensieg auf dem Weg zum Maihinger Klassenerhalt werden sollen, doch die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten TSV Rain II wird stattdessen zu einer herben Enttäuschung für die Rieser. In Nördlingen dagegen holt sich die U23 des TSV das dritte Unentschieden in Folge.

Bezirksliga: Nördlingen II bleibt ungeschlagen in 2023 – und ohne Sieg

TSV Nördlingen II - SC Bubesheim 2:2 (1:0). – In Summe konnte die junge U23-Truppe des TSV nicht an die jüngsten guten Leistungen anknüpfen, doch mit etwas Spielglück und kämpferischem Einsatz war das nächste Unentschieden durchaus verdient. Hakan Polat zeigte bereits in den ersten Minuten seine Torgefährlichkeit, verzog aber zweimalig. Kilian Reichert sorgte für die erste Nördlinger Offensivszene, bis schließlich Jan Mielich einen seiner unwiderstehlichen Tiefenläufe ansetzte und ausgerechnet von Stürmer Polat von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Elfer versenkte Kerim Ciraci sicher und erzielte so sein erstes Bezirksligator für den TSV – 1:0 (25.).

Mit dem 2:2 gegen Bubesheim bleibt die Serie von Unentschieden des TSV Nördlingen II (in schwarz-grün) weiter bestehen. Foto: Dieter Mack

Nur zwei Gelbe Karten des starken Schiedsrichters Jonas Schröter für Ciraci und Daniel Ernst waren im ersten Abschnitt noch erwähnenswert. Mit einem Doppelpack drehte der gefährlichste Bubesheimer Polat das Ergebnis zugunsten der Gäste, wobei der 34-Jährige geschickt in die Schnittstellen einlief und optimal angespielt wurde (63./70.). Nördlingen wehrte sich gegen die drohende Niederlage und konnte sogar wieder spielerische Akzente setzen, denn das 2:2 durch Leon Dammer war über Ernst, Reichert und den letzten idealen Pass von Maxi Beck auf den Torschützen toll herausgespielt. Der Linksschuss von Dammer klatschte vom Innenpfosten unhaltbar in den Kasten – 2:2 (74.). Polat hatte die letzte Szene, doch seinen harten Linksschuss lenkte Torwart Alverik Montag klasse um den Pfosten, sodass die Nördlinger U23 in diesem Jahr weiterhin ungeschlagen bleibt, aber auch noch keinen Sieg einfahren konnte.

TSV Nördlingen II: Montag; Dammer, Beck, Reichert, Ke. Ciraci (46. Badjie), Jaumann, Ernst, Mielich, Trautwein, Löfflad (78. Bittner), L. Schüler.

FC Maihingen erlebt bitteren Nachmittag gegen TSV Rain II

FC Maihingen - TSV Rain II 1:2 (1:1). – Der FC Maihingen kassierte eine äußerst bittere Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Rain, der damit auf neun Punkte davonzieht. Dabei begann die Partie für die Heimmannschaft vielversprechend. Mit dem ersten Angriff ging der FCM in Führung, als zunächst Liebhard mit seinem Schuss am Torhüter scheiterte, aber Steger goldrichtig stand und zum 1:0 einschob (3.). Fünf Minuten später aber bereits der Ausgleich, als nach einer weiten Flanke Enes Ciritci einköpfte. In der 18. Minute konnte der Gästekeeper eine Flanke von Josef Stimpfle nur mit Mühe zur Ecke klären und Max Steger schoss eine Hereingabe von Aaron Stimpfle über das Tor (24.). Die Gäste hatten kurz darauf ebenfalls eine Möglichkeit, allerdings ging der Rainer Schuss am Tor vorbei.

Eine Viertelstunde vor dem Halbzeitpfiff des in der Folge nicht immer souverän wirkenden Schiedsrichters hatte die Heimelf die nächsten Chancen. Zuerst setzte Raphael Stimpfle nach einem abgewehrten Freistoß einen Fernschuss an die Querlatte und nach einer guten Kombination scheiterte Aaron Stimpfle am gut reagierenden Torwart Uder (30. + 34.), und kurz vor der Halbzeit hatte wiederum Aaron Stimpfle die Gelegenheit zum 2:1, aber sein Schuss flog aus 16 Metern deutlich über das Tor.

Führungstor der Rainer erwischt den FCM eiskalt

Die zweite Halbzeit verlief zunächst ereignislos, bis in der 56. Minute die Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoß erfolgreich waren. Dennis Willsch traf von der Höhe der Strafraumkante aus. Dieses Gegentor war ein Nackenschlag für die Heimelf, die daran zu knabbern hatte. Dennoch gab es noch die ein oder andere Möglichkeit: Stegers Schuss wurde nach einem schönen Spielzug vom Gästekeeper pariert (65.), bei Raphael Stimpfles Abschluss aus 14 Metern war ein Abwehrbein dazwischen (80.). Die Rainer hatten zwischendrin bei einem Konter von Gerstmayer noch eine Möglichkeit, doch ging der Schuss über das Tor.

Kurz vor Schluss forderten die Maihinger einen Elfmeter, als der eingewechselte Daniel Zekl von den Beinen geholt wurde, nachdem zuvor mal wieder ein Abwehrbein einen Schuss geblockt hatte. Der Pfiff aber blieb aus, und so blieb es bei einer vermeidbaren Niederlage.

FC Maihingen: Fischer; J. Stimpfle, T. Haas, Taglieber, A. Göck, A. Haas, D. Göck, Steger, A. Stimpfle, R. Stimpfle, Liebhard.