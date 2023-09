Fußball

Das Leid des SV Holzkirchen hat ein Ende

Plus Fußball Bezirksliga: Gegen Hollenbach gelingt dem SVH endlich der erste Sieg. Auch Wörnitzstein gewinnt, Rain II wieder nicht.

Dem SV Holzkirchen ist am neunten Spieltag endlich der Befreiungsschlag gelungen: Mit 2:1 siegte die Elf von Philipp Buser gegen den TSV Hollenbach. Mit dem SV Wörnitzstein-Berg kann ein weiterer Donau-Rieser Bezirksligist drei Punkte holen, gegen den VfR Jettingen gewann man mit 2:0. Rains zweite Mannschaft hingegen steckt auch nach dem Abgang von Trainer Holzapfel im Tief fest, gegen den TSV Meitingen setzte es ein 1:5. (mab)

SV Wörnitzstein-Berg setzt sich auf zweitem Tabellenplatz fest

SV Wörnitzstein-Berg – VfR Jettingen 2:0 (1:0). Das Spitzenspiel der Bezirksliga Nord versprach viel Spannung, da der Tabellenzweite beim Drittplatzierten gastierte. Die Hausherren kamen besser in die Partie und hatten viel Ballbesitz, jedoch ohne zwingende Chancen zu kreieren. Die Gäste konzentrierten sich auf die Defensivarbeit und standen relativ tief in der eigenen Hälfte. Bei der ersten Heimchance steckte Zausinger auf Marks durch, dessen Ball aber deutlich über das Tor von Gästekeeper Nagel flog (18.). Bei der nächsten Möglichkeit legte Bschor zurück auf Schmidbaur, dessen Schuss aufs lange Eck der Gästekeeper parierte (28.). Auch Zausingers Abschluss streifte knapp am langen Pfosten vorbei (33.). Die Gäste hatten ihre erste Offensivaktion durch Nico Di Doi, der am langen Eck vorbeischlenzte (40.).

