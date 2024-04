Harburger Derby geht klar an das Stadtteil-Team

Plus Fußball-Kreisklasse Nord 1: Tabellenführer TSV Monheim gewinnt ebenso klar wie der SV Mauren gegen Harburg. D.L.P. kantert, Minderoffingen feiert Doppelerfolg.

Auch am 19. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 streben Spitzenreiter Monheim (4:0 gegen Laub) und Verfolger Mauren (5:0 im Derby gegen Harburg) mit deutlichen Heimsiegen dem Saisonfinale entgegen. Mit einem 6:1-Kantersieg gegen Flotzheim rückte der Sportclub D.L.P. auf Platz drei, wenn auch mit gehörigem Abstand zum Führungsduo. In der Abstiegszone wird die Lage für Schlusslicht Unterringingen (acht Punkte) und den Vorletzten Wolferstand/ Wemding (zehn Zähler) immer bedrohlicher.

SC D.L.P. – SG Flotzheim/Fünfstetten 6:1 (3:1). Die Gäste kamen gut ins Spiel und Michael Sebald erzielte mit platziertem Schuss das 0:1. Doch die Heimelf blieb unbeeindruckt, und Moritz Straßner glich nach Eckball zum 1:1 aus (16.). Bis zur Pause konnten sich die Platzherren durch Tomek Ulrichs schönes Freistoßtor (28.) und Pascal Heinzes Treffer nach schöner Vorarbeit eine 3:1-Führung herausspielen. Bald nach dem Wechsel übernahmen die Gastgeber die Spielkontrolle und kamen zu weiteren Toren. Benedikt Hänlein überwand den Gäste-Keeper nach gedankenschneller Balleroberung und gutem Lauf zum 4:1 (56.). Nach Chancen auf beiden Seiten erhöhte erneut Heinze. Den Schlusspunkt beim verdienten Heimsieg setzte Moritz Straßner mit dem 6:1 (89.). Zuschauer: 80. (aku)