Fußball

vor 37 Min.

Holzkirchen bleibt ohne Chance in Günzburg

Plus Fußball-Bezirksliga: Für die Blau-Gelben reicht es beim FCG nicht, das 1:4 ist die nächste Pleite. In das Heimspiel am Montag geht das Team geschwächt.

Von , Klaus Jais Jan Kubica , Klaus Jais

Der FC Günzburg wird wahrscheinlich auch in der nächsten Saison in der Fußball-Bezirksliga antreten. Gegen Schlusslicht SV Holzkirchen feierte das Team um Spielertrainer Christoph Bronnhuber am Gründonnerstag einen nie gefährdeten 4:1-Heimerfolg und verschaffte sich damit zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Anders die Situation dagegen bei den Holzkirchnern, die 14 Punkten weiterhin das Schlusslicht der Bezirksliga Schwaben Nord darstellen, auch wenn ein Relegationsrang in Reichweite bleibt.

Vor lediglich 60 Zuschauern zeigten sich die Günzburger mental voll auf der Höhe und auch taktisch gut eingestellt. Von Beginn an ließen sie souverän Ball und Gegner laufen. So ließ das Führungstor nicht allzu lange auf sich warten. Eine Braun-Ecke von der linken Seite erreichte Maximilian Lamatsch, den die Gäste schlicht übersehen hatten, und der Günzburger Torjäger köpfte mit einem Aufsetzer ein (17.). Mit dem 2:0 war die Sache eigentlich schon durch, zumal sich die Gäste ein weiteres Mal nur bedingt abwehrbereit zeigten. Tim Paulheim hatte jedenfalls alle Zeit der Welt und freie Schussbahn, um den Ball von der Strafraumlinie aus ins lange Eck zu platzieren (27.).

