In der B-Klasse Nord steht ein doppeltes Gipfeltreffen bevor

Erster gegen Zweiter und Dritter gegen Vierter heißt es am Wochenende in der B-Klasse. In der Collage von links: Arbnol Dalipi (SC Athletik Nördlingen), Stefan Schabert (SV Grosselfingen), Andreas Regele (FSV Utzwingen) und Philipp Hussel (SpVgg Deiningen II).

Plus Fußballspiel der Woche: Gleich zwei Topspiele stehen an. Athletik Nördlingen, Grosselfingen, Utzwingen und Deiningen II ringen um die vorderen Plätze.

Von Klaus Jais

Geradezu prädestiniert für unsere Rubrik "Spiel der Woche" ist die Konstellation am viertletzten Spieltag der Fußball-B-Klasse Nord, treffen doch die ersten vier Mannschaften aufeinander. Bereits an diesem Samstag (14 Uhr) empfängt die SpVgg Deiningen II den SV Grosselfingen und am Sonntag (15 Uhr) hat der SC Athletik Nördlingen den FSV Utzwingen zu Gast. Tabellenführer FSV Utzwingen hat 64 Punkte, der Zweite SC Athletik Nördlingen hat 61 Punkte, der Dritte SpVgg Deiningen II 59 und der SV Grosselfingen 56 Punkte. Nur der Meister steigt fix auf, der Zweite geht in die Aufstiegsrelegation. Die Vorfreude ist groß: Alle Teams wollen das Maximum aus der Saison herausholen.

Deiningens Zweite verlor letztmals am 14. April beim FSV Utzwingen. Danach folgten ein unerwartetes Remis gegen Holzkirchen und drei Siege in Folge. Der SV Grosselfingen ist seit fünf Spielen ungeschlagen (vier Siege, ein Remis). Auch der SVG verlor letztmals ein Spiel gegen den FSV Utzwingen (am 7. April, mit 0:1). Während der FSV Utzwingen nur eine Miniserie von zwei Siegen in Folge vorweisen kann, ist der SC Athletik Nördlingen sogar zehn Spiele in Folge ungeschlagen (davon acht Siege). Letzter SCA-Bezwinger war am 12. November der SV Grosselfingen (0:1).

