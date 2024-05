Fußball

Kellerduell zwischen Möttingen und Mertingen endet torlos

Plus Kreisliga Nord: Die Punkteteilung im Abstiegskracher hilft beiden Teams nicht. Riedlingen hält den Traum vom Klassenerhalt mit Sieg gegen Wemding am Leben.

Nach dem vorletzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga Nord ist in Sachen Abstieg weiter noch nichts entschieden. Möttingen und Mertingen teilen sich die Punkte nach einem torlosen Remis und Riedlingen rückt mit einem Sieg gegen Wemding näher an die Nicht-Abstiegszone heran.

TSV Oettingen – FSV Marktoffingen 2:0 (0:0). In einem wichtigen Spiel um den Klassenerhalt hatten die Gäste die erste gute Gelegenheit durch Daniel Gabler, der allerdings ein Zuspiel aus fünf Metern freistehend nicht verwerten konnte. Die erste Chance für die Heimelf hatte Jan Sandmeyer, dessen Schuss knapp am langen Pfosten vorbeiging. Kurz nach Wiederanpfiff drehte sich Robert Brunner um seinen Gegenspieler im Strafraum und schoss überlegt zur 1:0-Führung ins Netz (58.). Nach einer Gelb-Roten Karte für Brunner musste Oettingen ab der 73. Minute das Spiel mit einem Mann weniger bestreiten. Einen schnellen Konter in der 77. Minute schloss Nicolas Bee zum 2:0 ab. Die Gäste hatten in der 85. Minute den Torschrei auf den Lippen, doch Oettingens Keeper Wolfinger verhinderte mit einem klasse Reflex den Anschlusstreffer. Auch in der restlichen Spielzeit hielt das Oettinger Abwehr-Bollwerk das Tor sauber und erreichte somit den wichtigen Sieg zum Klassenerhalt. Zuschauer: 150. (tsv)

