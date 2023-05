Fußball

vor 17 Min.

Kreisklasse Nord 1: Deiningen macht sein Meisterstück

Die Deininger gewinnen den Titel in der Kreisklasse Nord 1 und gleichzeitig in der Reserve-Liga und dürfen sich somit im Jubiläumsjahr Doppel-Meister 2022/2023 nennen.

Plus Die SpVgg siegt 2:1 bei Niederhofen/Hausen und steigt in die Kreisliga auf. Minderoffingen schickt Birkhausen/Munzingen in die Relegation.

Von Toni Kutscherauer

Am letzten Spieltag der Kreisklasse Nord 1 hat die SpVgg Deiningen mit dem 2:1-Sieg bei Niederhofen/Hausen ihre beeindruckende Serie von 16 Punkten aus den jüngsten sechs Spielen fortgesetzt und sich den Meistertitel sowie den Aufstieg in die Kreisliga gesichert. Aufsteiger Ebermergen darf als Zweiter an der Aufstiegsrunde teilnehmen, während der lange die Liga anführende FSV Flotzheim als Dritter leer ausgeht.

Im Tabellenkeller sicherte sich Wolferstadt/ Wemding mit einem Sieg beim Absteiger Schwörsheim den Klassenerhalt. Ebenso gerettet ist die SpVgg Minderoffingen, die das direkte Duell bei Birkhausen/Munzingen gewann und die SG damit in die Relegationsrunde schickte.

