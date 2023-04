Kreisklasse Nord 1: Deiningen rückt mit Glück an Flotzheim heran

Plus Kreisklasse Nord 1: Flotzheim spielt nur 1:1 gegen Harburg, Verfolger Deiningen feiert einen glücklichen 2:1-Erfolg. Minderoffingen rutscht ans Tabellenende.

Mit dem Unentschieden des FSV Flotzheim gegen Harburg und dem Deininger Sieg gegen Birkhausen/Munzingen schmilzt der Vorsprung des Kreisklassen-Tabellenführers auf drei Punkte. Der SV Schwörsheim-Munningen ringt dem SV Mauren einen Punkt ab, und der SC D.L.P. beweist gegen die SG Niederhofen-Hausen Moral, denn das Team von Trainer Fritz Strauß erringt nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2.

Tore: 0:1 Jonas Rauwolf (16.), 1:1 Robin Welchner (41./Foulelfmeter), 2:1 Sascha Hof (90./Handelfmeter); Zuschauer: 100.