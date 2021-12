Der TSV Nördlingen ist Dritter der „ewigen Tabelle“

Der TSV Nördlingen fühlte sich in der Landesliga schon immer wohl. Erst seit 2012 gibt es die jetzigen fünf Staffeln.

Bis zur Saison 2011/12 gab es noch die in die Gruppen Süd, Mitte und Nord aufgeteilte Fußball-Landesliga. Seit der Saison 2012/13 ist die Landesliga in fünf Staffeln aufgeteilt (Südwest, Südost, Mitte, Nordost, Nordwest).

Seit Einführung der Landesliga Südwest gehört der TSV Nördlingen dieser Liga an, nur unterbrochen durch zwei Saisonen in der Bayernliga Süd. Alle neun Spielzeiten haben nur drei Vereine in der Landesliga Südwest absolviert, nämlich der FV Illertissen II, der SV Mering und der FC Memmingen II. Die „ewige Tabelle“ führt der FV Illertissen II mit 466 Punkten aus 280 Spielen an, gefolgt vom SV Mering mit 435 Punkten aus 280 Spielen. Auf Platz drei rangiert bereits der TSV Nördlingen mit 394 Punkten aus 219 Spielen. Das Torverhältnis der Rieser lautet 483:305. Der nordschwäbische Rivale FC Gundelfingen folgt knapp dahinter auf Platz vier mit 388 Punkten. Die ewige Tabelle umfasst insgesamt 49 verschiedene Vereine, 17 Vereine haben nur je eine Saison in dieser Liga verbracht. Schlusslicht der ewigen Tabelle ist der FC Königsbrunn mit nur 17 Punkten in der Saison 2012/13. Inzwischen spielen die Brunnenstädter in der Kreisliga Augsburg.

Rang acht war der schlechteste Tabellenplatz

Der TSV Nördlingen ist der einzige Verein aus dem Landkreis Donau-Ries und kam in diesen sieben Saisonen nie auf einen zweistelligen Tabellenplatz. Die schlechteste Platzierung war in der Startsaison 2012/2013 Rang acht, doch bereits ein Jahr später wurden die Rieser unter Trainer Karl-Heinz Schüler Vizemeister. Es folgten die Plätze fünf (2014/15; Trainer Tobias Luderschmid), drei (2015/16; Trainer Franz Wokon), sechs (2016/17; Trainer Franz Wokon) und die Meisterschaft unter Trainer Andreas Schröter in der Saison 2017/18. Es gab bisher folgende Meister: Saison 2012/13 FC Pipinsried, 2013/14 TSV Landsberg, 2014/15 TSV Kottern, 2015/16 FC Gundelfingen, 2016/17 TSV Schwaben Augsburg, 2017/18 TSV Nördlingen, 2018/19 TSV Landsberg, 2019/21 FC Gundelfingen (aufgrund Quotientenregelung).

Unter Trainer Andreas Schröter (rechtes Bild) feierte der TSV Nördlingen in der Saison 2017/18 die Meisterschaft in der Landesliga Südwest. Aktuell ist Daniel Kerscher (links) der TSV-Trainer; die Rieser haben als aktueller Tabellenzweiter in der Frühjahrsrunde noch alle Chancen.

Der TSV Nördlingen hatte in seiner Meistersaison einen Rekord aufgestellt: Mit 77 Punkten und einem Torverhältnis von 83:31 und 22 Punkten Vorsprung (vor dem FV Illertissen II) war noch nie vorher eine Mannschaft Meister geworden. Doch ein Jahr später toppte der TSV Landsberg diese Marke noch mit 82 Punkten und 92:27 Toren. Der Vorsprung auf den Vizemeister Türkspor Augsburg betrug aber „nur“ elf Punkte.

Lesen Sie dazu auch