Fußball

11:27 Uhr

Saisonbilanz der Bezirksliga Nord: Die Rieser Teams steigen ab

Plus Der TSV Nördlingen II spielte seit 2015 in der Bezirksliga, in diesem Jahr folgte der Abstieg, ebenso bei Maihingen. In einer Kategorie sind die Nördlinger oben.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Wenn das kein würdiger Meister ist: Mit 60 Treffern der beste Sturm der Liga und mit 19 Gegentoren die beste Abwehr, und am Ende betrug der Vorsprung auf den Vize VfR Jettingen neun Punkte. Die Rede ist vom TSV Aindling, dem Meister der Fußball-Bezirksliga Nord. Die einzigen beiden Rieser Mannschaften, der FC Maihingen (FCM) und der TSV Nördlingen II, stiegen ab. Der TSV II spielte seit 2015 ohne Unterbrechung in der Bezirksliga.

Der TSV Aindling hatte auch die beste Heimbilanz (40 Punkte), während der FC Maihingen auf 14 und der TSV Nördlingen II auf zwölf Heimpunkte kamen. Erster in der Auswärtsbilanz mit jeweils 30 Punkten wurden der SV Wörnitzstein-Berg und der VfR Jettingen. Der FC Maihingen holte nur zehn Auswärtspunkte und der TSV Nördlingen II brachte nur vier Punkte aus der Ferne mit und blieb auswärts komplett ohne Sieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen