SG Wechingen/Alerheim fährt den zweiten Saisonsieg ein

In Petersdorf hat die neue SG Wechingen/Alerheim (in Grau-Schwarz, am Ball: Anika Leinfelder) ihren zweiten Saisonsieg gefeiert.

Plus Fußball Bezirksliga Frauen: In Petersdorf gelingt der SG ein 2:0-Erfolg. Reimlingen muss gegen Gerolsbach eine weitere Niederlage hinnehmen.

Nur zwei der drei Rieser Teams in der Fußball-Bezirksliga der Frauen haben am Wochenende gespielt. Die SG Wechingen/ Alerheim kam in Petersdorf zu einem letztlich ungefährdeten 2:0-Sieg, die Reimlingerinnen hingegen mussten nach der 0:6-Klatsche in der Vorwoche gegen Nördlingen auch gegen Gerolsbach die Punkte abgeben – 1:3 hieß es am Ende. Der spielfreie TSV Nördlingen hat derweil Tabellenplatz eins zumindest zwischenzeitlich an Sielenbach/ Inchenhofen verloren.

Reimlingen unterliegt Gerolsbach in verregneter Bezirksliga-Partie

FSV Reimlingen – FC Gerolsbach 1:3 (1:2). Bei strömendem Regen musste Reimlingen sich verdient geschlagen geben. Zunächst war es Jana Tischinger, die auf der Außenbahn alle überlief und quer in den Strafraum passte, aber keine Mitspielerin war zur Stelle. Auf der Gegenseite konnte eine Chance der Gäste zur Ecke geklärt werden, die Heimelf schaffte es aber im Anschluss nicht, den Ball aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Die Gerolsbacher Stürmerin schoss aus kurzer Distanz übers Tor. Nach einer weiteren unsauberen Klärung fiel in der 20. Minute das 0:1 durch Theresa Bauer. Danach hatte Reimlingen einige Chancen, aber weder Theresa Stengls Freistoß noch die Versuche von Tischinger und Melanie Radajewski waren von Erfolg gekrönt. Einen Querpass von Gästekapitänin Lena Ölbaum verpassten auf der Gegenseite gleich zwei Mitspielerinnen. Das 0:2 fiel in der 41. Minute, als ein Befreiungsschlag mal wieder beim Gegner landete und Johanna Roscher traf. Noch vor der Halbzeit gelang Reimlingen allerdings der Anschlusstreffer durch Stengl nach Vorarbeit von Tischinger.

