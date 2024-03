Fußball

19:00 Uhr

SV Holzkirchen startet in ein entscheidendes Osterwochenende

Plus Fußball-Bezirksliga: Der SVH muss am Donnerstag in Günzburg ran, am Montag kommt Horgau. Trotz Niederlage macht der jüngste Auftritt gegen Wertingen Mut.

Von Klaus Jais

Der 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord wird nahezu komplett am Gründonnerstag ausgetragen. Die Anstoßzeiten variieren zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr. Der SV Holzkirchen muss um 17.30 Uhr beim FC Günzburg antreten, der aktuell nicht gut in Form zu sein scheint – eine Chance für die Blau-Gelben?

Die Günzburger Mannschaft von Spielertrainer Christoph Bronnhuber hatte zuletzt eine Negativserie von sechs sieglosen Spielen. Dann wurde gegen den SC Griesbeckerzell gewonnen und am vergangenen Wochenende 0:3 beim Nachbarn FC Gundelfingen II verloren. Mit 25 Punkten ist der FCG sieben Punkte vom ersten Relegationsplatz entfernt und kann sich somit noch nicht in Sicherheit wiegen. Mit 17 Heim- gegenüber nur acht Auswärtszählern liegt die Stärke des FCG im heimischen Auwaldstadion. Die erfolgreichsten Torschützen sind der spielende Co-Trainer Maximilian Lamatsch mit 14 Treffern und Tim Paulheim mit sieben Toren. Die Gastgeber kassierten bereits sechs Zeitstrafen; hier werden sie nur von der SSV Glött (acht Zeitstrafen) übertroffen. Harmlos dagegen der SV Holzkirchen mit nur drei Zeitstrafen.

