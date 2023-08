Fußball

21.08.2023

TSV Monheim stürmt an die Spitze der Kreisklasse Nord 1

Plus Zweiter Kantersieg für die Jurastädter in der Kreisklasse Nord I. Auch Harburg, Flotzheim/Fünfstetten, Mauren und Mönchsdeggingen starten mit zwei Erfolgen.

Nach dem zweiten Spieltag der Kreisklasse Nord I hat es in den bisherigen 14 Partien ausschließlich Siege und keine einzige Punkteteilung gegeben. Mit Monheim, Flotzheim/ Fünfstetten, Harburg, Mauren und Mönchsdeggingen weisen gleich fünf Vereine zwei Erfolge auf und führen mit jeweils sechs Zählern die Tabelle an. Am anderen Ende des Rankings warten mit den Liga-Neulingen Megesheim, Unterringingen und Bissingen sowie mit Wolferstadt/ Wemding und dem Sportclub D.L.P. fünf Teams auf die ersten Punkte.

Harburg – SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 5:3 (1:2). Der TSV Harburg drehte zuhause die Partie gegen den Aufsteiger und siegte noch 5:3. Das 0:1 erzielt Bastian Roßkopf nach einem langen Ball über die Heimabwehr (20.). Nicolas Rieß legte über außen vor und Justin Stelzenmüller glich zum 1:1 aus. Kurz darauf überlupfte Maximilian Schuster die Burgstädter Defensive zum 1:2-Pausenstand (35.). Nach dem Seitenwechsel direkt das 1:3: Der TSV befand sich gedanklich noch in der Kabine und erneut Roßkopf verwertete (47.). Die letzten 20 Spielminuten nutzte Harburg aber, um das Spiel noch zu drehen, und Kapitän Christoph Kolitsch erzielte alle vier Tore. Der Anschlusstreffer war ein verwandelter Elfmeter nach Foul an Rieß (70.). Direkt nach dem Anstoß nutzte der TSV einen Fehlpass und glich zum 3:3 aus (72.), nach Vorlage von Jonas Wiedenmann gelang Kolitsch das 4:3 (78.). Als Schlusspunkt folgte der vierte Kolitsch-Treffer nach Vorarbeit von Johannes Böhm zum 5:3 (90.). Zuschauer: 100. (tsv) (1:0). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. In der 10. Minute hatten die Gäste die erste Torchance durch Fabian Hasmiller. Mitte der ersten Hälfte wurde Jonas Roßkopf im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter nutzte Elion Shala (21.) zur Heimführung. Die SG setzte die Gäste in Folge mehr unter Druck. Zu Beginn der zweiten Hälfte nutzte Jonas Roßkopf einen Abspielfehler des Gästekeepers und schlenzte den Ball aus 20 Metern ins Netz (56.). Die Gäste hatten in der 72. Minute noch eine gute Chance durch Hotun Furkan, agierten aber zum Ende des Spiels zu harmlos. Zuschauer: 200. (fsv)

