TSV Nördlingen geht zuversichtlich ins Derby gegen den TSV Rain

Plus Fußball-Bayernliga: Die beiden Donau-Rieser-Bayernligisten treffen am Samstag aufeinander. Die Form spricht für die Nördlinger, die etwas beweisen wollen.

Wenn sich die beiden besten Fußball-Mannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries sich gegenüberstehen, geht es nicht nur um Punkte, sondern immer auch um Prestige. An diesem Samstag, um 14 Uhr, ist es wieder so weit, dann spielen der TSV Rain und der TSV Nördlingen im Georg-Weber-Stadion gegeneinander. Auf dem Papier haben die Rieser die besseren Karten, doch Trainer Karl Schreitmüller warnt vor der "Wundertüte" TSV Rain.

Der TSV Rain (10. Platz/36 Punkte) sinnt auf Revanche für die im Hinspiel erlittene 1:3-Niederlage. Aktuell sind die Gastgeber sieben Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Der TSV Nördlingen (6. Platz/47 Punkte) könnte mit einem Auswärtserfolg die 50-Punkte-Schallmauer erreichen. Es ist aus gemeinsamen Bayernliga-Zeiten erst das vierte Derby. In der Saison 2018/19 gewannen die Lechstädter im Ries mit 4:3, in Rain trennte man sich 2:2.