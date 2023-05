Ries

07:00 Uhr

Kreisklasse Nord 1: Deiningen darf weiter vom Aufstieg träumen

Doppeltorschütze Michael Jais (rechts) und die Deininger sind nach dem 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen Ebermergen voll auf Kurs in Richtung Meisterschaft. Foto: Dieter Mack

Plus SpVgg feiert einen umkämpften 3:2-Erfolg gegen den Dritten Ebermergen. Verfolger Flotzheim schafft nur ein 0:0. Im Tabellenkeller siegen Laub und Schwörsheim.

Von Toni Kutscherauer

Das Titelrennen in der Kreisklasse Nord 1 bleibt spannend bis zum Schluss. In einer umkämpften Partie setzte sich Spitzenreiter Deiningen mit 3:2 gegen den Tabellendritten Ebermergen durch. Die SpVgg besitzt zwei Spieltage vor Schluss nun drei Punkte Vorsprung, weil Verfolger Flotzheim gegen Wolferstadt/ Wemding II nicht über ein 0:0 hinauskam.

Am Tabellenende machten Laub und Schlusslicht Schwörsheim mit Heimsiegen Boden gut; dagegen verlor Minderoffingen in Mönchsdeggingen mit 2:5 und ist nun wieder in akuter Abstiegsgefahr.

