Nichts als Niederlagen für die Rieser Bezirks-Schützenmannschaften

Plus Sowohl die Oettinger Luftgewehr-Schützen in der Bezirksoberliga als auch die Bezirksliga-Kollegen aus Wechingen und Kösingen müssen Misserfolge verkraften.

In der Luftgewehr-Bezirksoberliga hatte Oettingen jüngst einen Heimkampf gegen Offingen zu bestreiten, der für die Rieser mit einer weiteren Niederlage endete. In der Bezirksliga trafen die Wechinger auf ihre Kontrahenten aus Sulzdorf und die Kösinger auf Bergstetten. Während die Wechinger eine herbe Niederlage kassierten, war es für die Kösinger eine enge Kiste – mit besserem Ausgang für Bergstetten.