Deininger Turnerinnen beim Gaukinderturnfest in Lauingen erfolgreich

Anna-Lena Eichelmannn und Hannah Bschorr von der SpVgg Deiningen gelang der Sprung aufs Treppchen.

Über 340 Mädchen haben nach drei Jahren Zwangspause am diesjährigen Gaukinderturnfest in Lauingen teilgenommen. Die Spielvereinigung Deiningen war mit dreizehn Turnerinnen in vier Altersstufen vertreten. Schon seit Wochen fieberten die Mädels dem Tag entgegen, es wurde sogar ein Sondertraining absolviert.

Dann war es endlich so weit. Sie waren motiviert, konzentriert und zeigten den Kampfrichtern sowie den mitfiebernden Eltern, dass sich der Einsatz gelohnt hat. Sie können stolz auf ihre Leistungen sein, die mit einer Medaille belohnt wurden. Anna-Lena Eichelmannn und Hannah Bschorr gelang der Sprung auf das Treppchen. (AZ)