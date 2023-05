Nördlinger Volleyball-Herren steigen in die Bezirksklasse ab

Zwei Niederlagen beim Relegationsturnier besiegeln nach drei Jahren in der Bezirksliga den bitteren Abstieg. Damit war bis zuletzt eigentlich nicht zu rechnen.

Die Volleyballer des TSV Nördlingen haben den Klassenerhalt in der Bezirksliga knapp verpasst. Zwei Niederlagen beim Relegationsturnier besiegelten den Abstieg in die Bezirksklasse, obwohl es das erfolgreichste Bezirksliga-Jahr in der Vereinsgeschichte war.

Nach einer komplizierten Saison mit Langzeitverletzten und Spielpausen von bis zu vier Wochen hatten es die Rieser trotzdem mit insgesamt fünf Siegen auf den vorletzten Tabellenplatz geschafft und sich somit eigentlich nahezu sicher in der Liga gehalten, denn nur dem Letzten blühte die Relegation. Das bis dahin punktlose Schlusslicht TSV Pfuhl schaffte am letzten Spieltag ein kleines Wunder und besiegte die beiden Tabellenführer. So mussten die Nördlinger die bittere Pille schlucken und rutschten auf den undankbaren letzten Platz ab.

TSV Nördlingen Volleyball: Relegationsturnier gegen Langweid und Leipheim

Gegner beim Relegationsturnier waren die beiden Bezirksklassisten FC Langweid und der VfL Leipheim. Der Verlierer, in diesem Fall der VfL Leipheim, musste im Anschluss direkt gegen die Nördlinger ran. Die Nervosität war von Beginn an zu spüren. Kommunikationsschwierigkeiten und viele Eigenfehler verhinderten, dass die Mannschaft in Schwung kam. Obwohl sie immer wieder gute Phasen zeigten und vor allem Libero Noah Grübl und Mittelangreifer Matthias Schlosser sich immer wieder gut in Szene setzen konnten, hieß es am Ende deutlich 0:3. Damit war die Chance auf den Klassenerhalt eigentlich schon dahin.

Nördlinger Volleyballer verlieren auch gegen Langweid mit 0:3

Dennoch musste noch das dritte Spiel des Tages gegen den FC Langweid bestritten werden. Spielertrainer Sebastian Stadali setzte dabei auf sein altbewährtes Team. Mit Daniel Leberle als Libero, Nico Graf und Matthias Schlosser als Mittelangreifer sowie Daniel Fuchs und Benjamin Mack auf der Außenposition und Chris Joos als Diagonal-Angreifer startete der TSV viel selbstbewusster und ruhiger in das Match. Mit dem berühmten Tick mehr an Cleverness bog Langweid den Satz aber noch mit 25:23 zu ihren Gunsten um.

Auch im zweiten Abschnitt hielten die Rieser lange Zeit mit, aber jedes Mal, wenn sie sich auf ein bis zwei Punkte an Langweid herankämpften, zogen diese ihr beeindruckendes Angriffsspiel durch, sodass auch dieser Satz mit 22:25 verloren ging. Die TSVler zeigten trotz später Stunde noch einmal alles, was sie in diesem Bezirksliga-Jahr gelernt hatten. Eine aufopferungsvolle Abwehr-Reihe kämpfte unermüdlich, sogar bis in die Verlängerung. Schlussendlich verloren die Nördlinger aber auch dieses Spiel mit 0:3, und somit heißt es nach drei Jahren Bezirksliga: raus mit Applaus. (AZ)

TSV Nördlingen I: Stadali, Wetzel, Graf, Schlosser, Mack, Fuchs, Weber, Joos, Frisch, Grübl, Leberle, Aldeen.