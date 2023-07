Stätzling

18:20 Uhr

Holzkirchen steht mit Stätzling eine schwere Aufgabe bevor

Plus Der FC Stätzling wird wohl auch in dieser Saison ein Wort um die Topplätze mitreden. Holzkirchens Trainer sagt, man habe im ersten Spiel Lehrgeld bezahlt.

Im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison steht der SV Holzkirchen vor einer maximal schweren Aufgabe, geht doch die Reise zum Tabellenführer FC Stätzling, der sich die Pole-Position durch einen 7:1-Sieg beim FC Gundelfingen II verdient hat. Die Stätzlinger, die in der letzten Saison Dritter wurden und einen Punkt hinter dem Vize VfR Jettingen ins Ziel kamen, werden auch in der neuen Saison in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord erwartet. Eine makellose Testspielbilanz unterstreicht die Qualitäten.

In der Corona-Saison standen sich die beiden Teams letztmals gegenüber: In Stätzling unterlagen die Rieser im September 2019 0:2. Das Rückspiel in Holzkirchen fand nicht mehr statt. 4–3–3: Dieses Zahlentrio hat für den FC Stätzling große Bedeutung. Denn auf den Plätzen vier, drei und noch mal drei landeten die Fußballer dieses Vereins in den vergangenen Spielzeiten jeweils in der Endabrechnung der Bezirksliga Nord. Damit kommt klar zum Ausdruck: Es handelt sich um eine echte Spitzenmannschaft in dieser Klasse. Und darum darf man ihr auch in der neuen Runde einiges zutrauen, vielleicht sogar die Rückkehr in die Landesliga. Dieses Vorhaben verpasste man zuletzt nur knapp.

