Rieser hofft auf Sex und wird in Hinterhalt gelockt

Plus Ein 29-Jähriger hat Streit mit einem Reimlinger. Dessen Freundin schmiedet einen Racheplan, dessen Ausmaße sich beim Prozess in Nördlingen zeigen.

Der Richter Andreas Krug ist sichtlich überrascht, als er um 14.04 Uhr den fast vollen Saal E109 des Amtsgerichts in Nördlingen betritt. Drei Angeklagte sitzen rechts von ihm, dahinter deren drei Verteidiger. Zu seiner linken befindet sich der Staatsanwalt Birke, der Vertreter der Jugendgerichtshilfe und der Rechtsanwalt Heiko Loder, der den Nebenkläger vertritt. Hinzu kommen zwei Zeugen. Auf den Zuschauerplätzen sind mehrere Neugierige bereit, einen Fall voller Widersprüchlichkeiten und Diskrepanzen zu sehen.

Die Tat ereignete sich im Januar 2019 in Wallerstein. Ein 23-Jähriger aus Reimlingen und ein 29-Jähriger aus Oettingen gerieten wegen Schulden verbal aneinander: Dabei bedrohte der 23-Jährige den Oettinger, sagte, er werde ihm "das Leben zu Hölle machen". "Ganz genau weiß ich nicht mehr, warum ich das gesagt habe", sagt der 23-Jährige vor Gericht – die Drohung sei wohl aus einer Übersprungshandlung entstanden. Den Sachverhalt erzählte der Angeklagte dann seiner damaligen Freundin, die neben ihm auf der Anklagebank sitzt. Die 24-Jährige schmiedete dann einen Plan, um dem Geschädigten eine Lektion zu erteilen: Laut Angaben des Geschädigten verabredete sie sich mit ihm, erst mal um zu spazieren und dann um Sex zu haben. "Nur deswegen bin ich zum Treffpunkt gekommen", sagt der 29-Jährige. Als sie sich trafen, erwartete ihn eine böse Überraschung.