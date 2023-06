Dritter Bürgermeister von Wallerstein wird per Los gewählt

Georg Stoller ist nun als Bürgermeister von Wallerstein im Amt. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde er vereidigt. Die Wahl seiner Stellvertreter zog sich.

Zweimal unentschieden. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wallerstein am Dienstag, 27. Juni, wurde der neue Bürgermeister Georg Stoller vereidigt. Obendrein mussten die Gemeinderäte den Zweiten und den Dritten Bürgermeister wählen. Das wurde zu einem regelrechten Wahlmarathon: Die Wahl des dritten Bürgermeisters wurde letztendlich per Los entschieden.

Der bisherige stellvertretende Rathauschef Stoller wurde am Sonntag, 18. Juni, mit 87,6 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Joseph Mayer gewählt, der im Februar nach schwerer Krankheit verstorben war. Sein Mitbewerber Andreas Lemmermeyer aus Birkhausen kam auf 12,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,7 Prozent. Die Vereidigung Stollers verlief am Dienstag ohne Zwischenfälle: "Ich habe mich sehr darüber gefreut, gewählt worden zu sein", sagte Stoller in der Sitzung. Daraufhin lobte er die bisherige Zusammenarbeit im Gemeinderat: "Ich hoffe, wir werden weiterhin so gut zusammenarbeiten, wie wir das bisher getan haben."

Mehrere Wahlgänge bei Bürgermeisterwahl in Wallerstein

Für den Posten des Zweiten Bürgermeisters wurden Manfred Steger von der Wählergemeinschaft Birkhausen und Georg Mai von der Parteifreien Wählergemeinschaft (PWG) vorgeschlagen. Von 16 Stimmen entschieden sich neun für Manfred Steger, der somit die Wahl zum Zweiten Bürgermeister gewann. Für das Amt des Dritten Bürgermeisters gingen vier Kandidaten ins Rennen: Norbert Jaksch von der CSU, Klaus Engelbrecht von der Wählergemeinschaft Ehringen und Alexander Pusch und Thomas Schmidt, beide von der PWG. Im ersten Wahlgang stimmten jeweils fünf Gemeinderäte für Thomas Schmidt und Klaus Engelbrecht.

Die zweite Wahl, bei der Schmidt und Engelbrecht gegeneinander antraten, ging unentschieden aus: Jeweils acht Stimmen bekamen die beiden Kandidaten. Nach einer kurzen Besprechung wurde dann beschlossen, dass ein Unbeteiligter den Gewinner auslosen soll. Ein Gast im Gemeinderat zog aus einem blauen Schuhkarton einen Zettel, auf dem der Name Klaus Engelbrecht draufstand. Somit stand auch der Dritte Bürgermeister fest.

Alexander Pusch von der PWG rückt in den Gemeinderat nach

Dazu wurde noch ein neues Mitglied des Gemeinderats begrüßt. Alexander Pusch von der PWG rückt für Georg Stoller in den Gemeinderat nach. "Ein Jahr und vier Monate lang waren wir nicht vollzählig", sagte Stoller bei der Begrüßung von Pusch. Der neue Bürgermeister freue sich nun darauf, vollzählig sich an die Arbeit zu machen. "Wie es dann laufen wird, kriegen wir schon mit." Der neu gewählte Zweite Bürgermeister Manfred Steger betonte, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue: "Ich möchte mich außerdem dafür bedanken, dass mein Name für das Amt des Zweiten Bürgermeisters vorgeschlagen wurde."

