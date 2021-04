"Die ewige Welle": Das erwartet Sie im München-Tatort heute

Der Tatort heute am Ostersonntag ist eine Wiederholung. Batic und Leitmayr holt eine Geschichte aus den 80ern ein. Lohnt sich "Die ewige Welle"? Die Tatort-Kritik.

"Die ewige Welle" heißt der Tatort aus München , der heute am Ostersonntag (04.04.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der Krimi ist eine Wiederholung , die Erstausstrahlung war am 26. Mai 2019.

. Als Kulisse dient der Münchner Eisbach. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der München-Tatort heute am Ostersonntag im Schnellcheck

Nach einer nächtlichen Surfsession an der Welle im Münchner Eisbach wird Mikesch (Andreas Lust) Opfer einer Messerattacke. Er überlebt schwer verletzt. Mikesch war Anfang der 80er Jahre ein enger Freund von Leitmayr (Udo Wachtveitl). Gemeinsam mit der Holländerin Frida (Ellen ten Damme) verbrachten sie einen aufregenden Sommer zu dritt am Strand des portugiesischen Fischerorts Nazaré. Kurz darauf brach Franz den Kontakt zu beiden wortlos ab.

Als er jetzt, Jahrzehnte später, wieder auf Mikesch trifft, ist plötzlich die ganze Vergangenheit wieder nah. Batic (Miroslav Nemec) wundert sich über seinen Freund ebenso wie über den schrägen Vogel Mikesch, der statt mit der Polizei zu kooperieren aus dem Krankenhaus flüchtet. Mikesch hat ein Geschäft abzuwickeln, bei dem die Polizei stört.

Nazaré, Portugal 1984: Er hatte eine Dreiecksbeziehung und schrieb mal Gedichte. Der neue Münchner «Tatort» steigt tief ein in die Vergangenheit von Kommissar Franz Leitmayr. Bild: Wiedemann & Berg Television GmbH & Co. KG, BR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Die ewige Welle" heute einzuschalten?

"Die ewige Welle" mischt etwas willkürlich das Münchner Eisbachphänomen und die Vergangenheit von Leitmayr. Es geht um die gescheiterte Freundschaft zu seinem Freund Mikesch, einem kriminellen Chaoten (stark: Andreas Lust). Batic wundert sich über seinen Kollegen ebenso wie über den „windigen, kleinen Amateurdealer“, wie er den schrägen Vogel Mikesch nennt. Die künstlich angelegte Stromschnelle wird zur Metapher des Großstadttraums, von der auch Wachtveitl sich faszinieren lässt. Was an manchen Stellen überzeugt, ist an anderen zu dick aufgetragen. Insgesamt kommt der München-Tatort unnötigerweise kompliziert und pathetisch daher.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im München-Tatort heute

Ivo Batic : Miroslav Nemec

: Franz Leitmayr : Udo Wachtveitl

: Mikesch Seifert: Andreas Lust

Robert Kraut : Justus Johanssen

: Frida de Kuyper: Ellen ten Damme

Heinrich Michael : Tregor Maya

: Tregor Maya Luise Aschenbrenner: Verena Lena Baader

Kalli Hammermann : Ferdinand Hofer

: Dr. Matthias Steinbrecher : Robert Joseph Bartl

: Svenja: Genija Rykova

Werner Kraut : Klaus Stiglmeier

: Klaus Stiglmeier Frida (jung): Giulia Goldammer

Mikesch (jung): Jonathan Müller

Franz Leitmayr (jung): Sören Wunderlich

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Kommissare: Batic und Leitmayr sind das Tatort-Team in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

